В июне в результате российских атак погибли 293 гражданских, что стало наибольшим количеством за месяц с начала ведения полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Количество погибших в результате атак РФ в Украине

По информации Мониторинговой миссии ООН, сначала в мае зафиксировали наибольшее количество погибших среди гражданских за четыре года. Однако в июне этот показатель стал еще больше. За первый месяц лета погибли по меньшей мере 293 гражданских лица, пострадали еще 1 990 человек.

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– Июнь стал месяцем с наибольшим количеством погибших и раненых гражданских лиц с апреля 2022 года, – говорится в сообщении.

Согласно отчету ММПЧУ, за первое полугодие текущего года в Украине погибли 1 396 мирных жителей, а еще 7 978 получили ранения. Эти показатели демонстрируют стремительный рост жертв среди гражданского населения.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, этот показатель вырос на 37%, а если сопоставить с первыми шестью месяцами 2024 года, то увеличился более чем вдвое (на 114%).

Главным фактором, спровоцировавшим увеличение количества погибших, называют регулярные воздушные атаки РФ на тыловые регионы Украины. Под ударами все чаще оказываются крупные города вдали от линии фронта, например Днепр или Киев.

Жертвы от этих обстрелов составляют почти половину (45%) от общего показателя — в результате ударов ракетами и беспилотниками погибли 126 человек, еще 907 получили ранения.

– Это должно стать предупреждением о том, что риски, с которыми сталкиваются гражданские, растут как по масштабу, так и по сложности, – заявила глава ММПЧУ Даниэла Белль.

Согласно отчету ООН, в прифронтовых зонах зафиксирован антирекорд. Количество гражданских жертв от ударов дронов малой дальности за месяц достигло наивысшего уровня с начала полномасштабного вторжения (89 погибших и 588 раненых).

Потери среди мирного населения прифронтовых общин повлекли за собой и другие виды вооружения. В частности, в результате авиабомбардировок погибли 44 человека (280 ранены), от артиллерийских и обстрелов из РСЗО – 27 человек (171 ранен), а из-за подрывов на минах и неразорванных снарядах жизни потеряли еще 7 жителей (44 получили травмы).

По подтвержденной информации Управления ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения в Украине погибло по меньшей мере 16 431 гражданское лицо, среди которых – 803 ребенка. Кроме того, еще 48 613 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести, в частности 2 960 детей.

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