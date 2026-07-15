У червні внаслідок російських атак загинуло 293 цивільних, що стало найбільшою кількістю за місяць з початку ведення повномасштабної війни РФ проти України.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Кількість загиблих внаслідок атак РФ в Україні

За інформацією Моніторингової місії ООН, спочатку в травні зафіксували найбільшу кількість загиблих серед цивільних за понад чотири роки. Проте у червні цей показник став ще більшим. У першому місяці літа загинули щонайменше 293 цивільні особи, постраждали ще 1 990 людей.

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– Червень став місяцем із найбільшою кількістю загиблих і поранених цивільних осіб з квітня 2022 року, – зазначається у повідомленні.

Згідно зі звітом ММПЛУ, за перше півріччя поточного року в Україні загинули 1 396 мирних жителів, а ще 7 978 отримали поранення. Ці показники демонструють стрімке зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року, цей показник зріс на 37%, а якщо зіставити з першими шістьма місяцями 2024 року, то збільшився на понад удвічі (на 114%).

Головним чинником, який спровокував збільшення кількості загиблих, називають регулярні повітряні атаки РФ на тилові регіони України. Під ударами все частіше опиняються великі міста далеко від лінії фронту, наприклад, Дніпро чи Київ.

Жертви від цих обстрілів становлять майже половину (45%) від загального показника — внаслідок ударів ракетами та безпілотниками загинули 126 людей, ще 907 осіб дістали поранення.

– Це має стати попередженням про те, що ризики, з якими стикаються цивільні, зростають як за масштабом, так і за складністю, – заявила очільниця ММПЛУ Даніела Белль.

Згідно зі звітом ООН, у прифронтових зонах зафіксовано антирекорд. Кількість цивільних жертв від ударів дронів малої дальності за місяць досягла найвищого рівня з початком повномасштабного вторгнення (89 загиблих та 588 поранених).

Втрати серед мирного населення прифронтових громад спричинили й інші види озброєння. Зокрема, внаслідок авіабомбардувань загинули 44 людини (280 поранено), від артилерійських та обстрілів з РСЗВ – 27 осіб (171 поранена), а через підриви на мінах та нерозірваних снарядах життя втратили ще 7 жителів (44 зазнали травм).

За підтвердженою інформацією Управління ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинула щонайменше 16 431 цивільна особа, серед яких – 803 дитини. Крім того, ще 48 613 мирних жителів дістали поранення різного ступеня важкості, зокрема 2 960 дітей.

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