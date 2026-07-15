Украинские оборонные компании получат €300 млн на разработку нового оружия, развитие инноваций и расширение производства.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

Украинский ОПК получит доступ к грантам ЕС

По словам министра обороны Михаила Федорова, Украина подписала соглашения о присоединении к Европейскому оборонному фонду (European Defence Fund, EDF) и о финансировании в рамках European Defence Industry Programme (EDIP).

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Благодаря этому украинские оборонные компании смогут получать гранты на исследования и разработку новых технологий, а также финансирование для расширения производства.

Отдельно в рамках программы EDIP будет работать специальный инструмент Ukraine Support Instrument, который предусматривает €300 млн поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

Из этой суммы:

€260 млн пойдут на расширение производственных возможностей украинских оборонных предприятий;

€35,3 млн выделят на поддержку инновационных проектов через программу BraveTech EU.

Кроме того, в рамках программы Brave1 украинские оборонные компании смогут получать гранты до €200 тыс. на проекты уровня технологической готовности TRL4+, а финансирование может покрывать до 100% расходов участников.

— Эти соглашения открывают возможности для масштабирования украинских оборонных разработок, привлечения грантов и поддержки стартапов. Совместные R&D — это возможность для Украины и ЕС вместе создавать новые оборонные технологии и интегрировать наши оборонные отрасли, — подчеркнул Михаил Федоров.

Он добавил, что следующим шагом станет ратификация подписанных соглашений Верховной Радой, после чего украинские компании смогут полноценно участвовать в европейских программах финансирования.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский оборонно-промышленный комплекс доказал свою эффективность в условиях полномасштабной войны, поэтому ЕС заинтересован в углублении партнерства с украинскими производителями.

По её словам, Европа хочет использовать украинский опыт в сфере оборонных инноваций, чтобы быстрее и эффективнее укреплять собственный оборонный потенциал.

Также она сообщила, что в проекте нового долгосрочного бюджета Европейского Союза предусмотрено €148 млрд на развитие оборонного сектора и военной мобильности, что должно укрепить обороноспособность Европы и расширить возможности сотрудничества с Украиной.

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