Українські оборонні компанії отримають €300 млн на розробку нової зброї, розвиток інновацій та розширення виробництва.

Про це повідомили у пресцентрі Міністерства оборони України.

Український ОПК отримає доступ до грантів ЄС

За словами міністра оборони Михайла Федорова, Україна підписала угоди про приєднання до Європейського оборонного фонду (European Defence Fund, EDF) та про фінансування в межах European Defence Industry Programme (EDIP).

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Завдяки цьому українські оборонні компанії зможуть отримувати гранти на дослідження і розробку нових технологій, а також фінансування для масштабування виробництва.

Окремо в межах програми EDIP працюватиме спеціальний інструмент Ukraine Support Instrument, який передбачає €300 млн підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

З цієї суми:

€260 млн спрямують на розширення виробничих можливостей українських оборонних підприємств;

€35,3 млн виділять на підтримку інноваційних проєктів через програму BraveTech EU.

Крім того, у межах програми Brave1 українські оборонні компанії зможуть отримувати гранти до €200 тис. для проєктів рівня технологічної готовності TRL4+, а фінансування може покривати до 100% витрат учасників.

— Ці угоди відкривають можливості для масштабування українських оборонних розробок, залучення грантів і підтримки стартапів. Спільні R&D — це можливість для України і ЄС разом створювати нові оборонні технології та інтегрувати наші оборонні індустрії, — наголосив Михайло Федоров.

Він додав, що наступним кроком стане ратифікація підписаних угод Верховною Радою, після чого українські компанії зможуть повноцінно брати участь у європейських програмах фінансування.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що український оборонно-промисловий комплекс довів свою ефективність в умовах повномасштабної війни, тому ЄС зацікавлений у поглибленні партнерства з українськими виробниками.

За її словами, Європа прагне використовувати український досвід у сфері оборонних інновацій, щоб швидше та ефективніше посилювати власні оборонні спроможності.

Також вона повідомила, що в проєкті нового довгострокового бюджету Європейського Союзу передбачено €148 млрд на розвиток оборонного сектору та військової мобільності, що має посилити обороноздатність Європи й розширити можливості співпраці з Україною.

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