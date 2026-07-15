В День украинской государственности и крещения Руси в Киев приехал ряд высокопоставленных чиновников и лидеров европейских стран.

Об этом сообщает журналист Фактов ICTV Егор Ромахло.

Кто приехал в Киев 14 июля

Среди тех, кто приехал в Киев с официальным визитом, — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Кроме нее, в столицу Украины прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Мая Санду, президент Сербии Александар Вучич, президент Черногории Яков Милатович, президент Албании Байрам Бегай и премьер-министр Словении Янез Янша.

Цель и дополнительные детали визита высокопоставленных должностных лиц и лидеров европейских стран в Киев заранее официально не сообщали из соображений безопасности.

Украинский институт национальной памяти сообщает, что 15 июля отмечается День украинской государственности, совпадающий с Днем крещения Руси-Украины и днем ​​чествования киевского князя Владимира Великого.

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