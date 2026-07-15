Егор Ромахло, Журналист Факты ICTV
Урсула фон дер Ляйен, Санду и другие лидеры Европы приехали в Киев
- В Киев с неанонсированным визитом прибыл ряд европейских лидеров, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президенты Молдовы, Румынии, Сербии, Черногории, Албании.
- Из соображений безопасности детали поездки и цели встреч высоких гостей заранее официально не разглашались.
В День украинской государственности и крещения Руси в Киев приехал ряд высокопоставленных чиновников и лидеров европейских стран.
Об этом сообщает журналист Фактов ICTV Егор Ромахло.
Кто приехал в Киев 14 июля
Среди тех, кто приехал в Киев с официальным визитом, — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
Кроме нее, в столицу Украины прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Мая Санду, президент Сербии Александар Вучич, президент Черногории Яков Милатович, президент Албании Байрам Бегай и премьер-министр Словении Янез Янша.
🇸🇮🤝🇺🇦 Predsednik vlade @JJansaSDS je ob dnevu državnosti Ukrajine prispel na obisk v Kijev. pic.twitter.com/YRndGP9dNx
— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2026
Цель и дополнительные детали визита высокопоставленных должностных лиц и лидеров европейских стран в Киев заранее официально не сообщали из соображений безопасности.
Украинский институт национальной памяти сообщает, что 15 июля отмечается День украинской государственности, совпадающий с Днем крещения Руси-Украины и днем чествования киевского князя Владимира Великого.