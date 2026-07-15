У День української державності та хрещення Русі до Києва приїхала низка високопосадовців та лідерів європейських країн.

Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло.

Хто приїхав до Києва 14 липня

Серед тих, хто приїхав до Києва з офіційним візитом, — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime. It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning. I will announce new initiatives to integrate our defence industries. So we can produce more, and faster. We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

Крім неї, до столиці України прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Албанії Байрам Беґай та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

🇸🇮🤝🇺🇦 Predsednik vlade @JJansaSDS je ob dnevu državnosti Ukrajine prispel na obisk v Kijev. pic.twitter.com/YRndGP9dNx — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2026

Про мету та додаткові деталі візиту високопосадовців та лідерів європейських країн до Києва заздалегідь офіційно не повідомлялося з міркувань безпеки.

Український інститут національної пам’яті повідомляє, що 15 липня відзначається День української державності, який збігається з Днем хрещення Русі-України та днем вшанування київського князя Володимира Великого.

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