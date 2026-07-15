У День української державності та хрещення Русі до Києва приїхала низка високопосадовців та лідерів європейських країн.

Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло.

Хто приїхав до Києва 14 липня

Серед тих, хто приїхав до Києва з офіційним візитом, — президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Крім неї, до столиці України прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Албанії Байрам Беґай та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша.

Про мету та додаткові деталі візиту високопосадовців та лідерів європейських країн до Києва заздалегідь офіційно не повідомлялося з міркувань безпеки.

Український інститут національної пам’яті повідомляє, що 15 липня відзначається День української державності, який збігається з Днем хрещення Русі-України та днем вшанування київського князя Володимира Великого.

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