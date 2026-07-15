Юлия Захарченко, редактор ленты
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Потери РФ в войне: еще 1470 военных, 42 артиллерийские системы и более 2 тыс. дронов
Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины еще 1470 военнослужащих, 10 танков, 42 артиллерийских системы и более 2 тыс. беспилотников.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба, Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения:
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- личного состава – около 1423280 (+1470) человек;
- танков – 12141 (+10);
- боевых бронированных машин – 24 938 (+6);
- артиллерийских систем – 45 953 (+42);
- РСЗО – 1 936 (+5);
- средств ПВО – 1492 (+1);
- самолетов – 437;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1907 (+2);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 409 204 (+2 003);
- крылатых ракет – 4 906 (+7);
- кораблей/катеров – 34 (+1);
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 120 307 (+445);
- специальной техники – 4420 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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