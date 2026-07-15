Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины еще 1470 военнослужащих, 10 танков, 42 артиллерийских системы и более 2 тыс. беспилотников.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения:

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личного состава – около 1423280 (+1470) человек;

танков – 12141 (+10);

боевых бронированных машин – 24 938 (+6);

артиллерийских систем – 45 953 (+42);

РСЗО – 1 936 (+5);

средств ПВО – 1492 (+1);

самолетов – 437;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1907 (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 409 204 (+2 003);

крылатых ракет – 4 906 (+7);

кораблей/катеров – 34 (+1);

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 120 307 (+445);

специальной техники – 4420 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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