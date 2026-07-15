Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Втрати РФ у війні: ще 1470 військових, 42 артилерійські системи та понад 2 тис. дронів
Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1470 військовослужбовців, 10 танків, 42 артилерійські системи та понад 2 тис. безпілотників.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати Росії у війні проти України
За даними Генштабу, Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення:
Зараз дивляться
- особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;
- танків – 12 141 (+10);
- бойових броньованих машин – 24 938 (+6);
- артилерійських систем – 45 953 (+42);
- РСЗВ – 1 936 (+5);
- засобів ППО – 1 492 (+1);
- літаків – 437;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003);
- крилатих ракет – 4 906 (+7);
- кораблів/катерів – 34 (+1);
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445);
- спеціальної техніки – 4 420 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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