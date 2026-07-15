Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1470 військовослужбовців, 10 танків, 42 артилерійські системи та понад 2 тис. безпілотників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення:

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особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;

танків – 12 141 (+10);

бойових броньованих машин – 24 938 (+6);

артилерійських систем – 45 953 (+42);

РСЗВ – 1 936 (+5);

засобів ППО – 1 492 (+1);

літаків – 437;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003);

крилатих ракет – 4 906 (+7);

кораблів/катерів – 34 (+1);

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445);

спеціальної техніки – 4 420 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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