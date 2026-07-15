Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1470 військовослужбовців, 10 танків, 42 артилерійські системи та понад 2 тис. безпілотників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення:

Зараз дивляться
  • особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб;
  • танків – 12 141 (+10);
  • бойових броньованих машин – 24 938 (+6);
  • артилерійських систем – 45 953 (+42);
  • РСЗВ – 1 936 (+5);
  • засобів ППО – 1 492 (+1);
  • літаків – 437;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 409 204 (+2 003);
  • крилатих ракет – 4 906 (+7);
  • кораблів/катерів – 34 (+1);
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 120 307 (+445);
  • спеціальної техніки – 4 420 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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