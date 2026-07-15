Взрывы в Запорожье прогремели днём 15 июля, когда возникла угроза применения управляемых авиабомб.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 15 июля: что известно

Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации и угрозе применения управляемых авиабомб в области.

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Позже Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье. По его словам, враг нанес удар по критической инфраструктуре управляемыми авиабомбами.

В результате взрывов в Запорожье сегодня повреждены дома в частном секторе.

По предварительным данным, в результате российского удара погиб один человек, ещё трое получили ранения, в том числе 73-летняя женщина. Она получила легкую контузию.

Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье 15 июля пока устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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