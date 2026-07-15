Взрывы в Запорожье: поврежден частный сектор, есть погибший и пострадавшие
Взрывы в Запорожье прогремели днём 15 июля, когда возникла угроза применения управляемых авиабомб.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 15 июля: что известно
Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации и угрозе применения управляемых авиабомб в области.
Позже Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье. По его словам, враг нанес удар по критической инфраструктуре управляемыми авиабомбами.
В результате взрывов в Запорожье сегодня повреждены дома в частном секторе.
По предварительным данным, в результате российского удара погиб один человек, ещё трое получили ранения, в том числе 73-летняя женщина. Она получила легкую контузию.
Информация о других возможных пострадавших уточняется.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье 15 июля пока устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 603-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.