Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень 15 липня під час загрози застосування керованих авіабомб.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 15 липня: що відомо

Перед вибухами у Запоріжжі Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіабомб по області.

Зараз дивляться

Згодом Іван Федоров повідомив про вибухи у Запоріжжі. За його словами, ворог вдарив по критичній інфраструктурі керованими авіабомбами.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні пошкоджено будинки у приватному секторі.

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару загинула одна людини та дістали поранення ще троє, серед яких 73-річна жінка. Вона дістала легку контузію.

Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі 15 липня наразі встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 603-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.