Михайло Федоров, який керував Міністерством оборони з січня 2026 року, підтвердив конфлікт із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

Про це Михайло Федоров заявив під час пресбрифінгу в Києві.

Федоров про свій конфлікт із Сирським

– Насправді, коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як верховного головнокомандувача, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що буду вчитися працювати з ним. Все-таки наш клієнт – український народ, а не хтось інший, – сказав він.

Федоров наголосив, що, попри це, він та його команда зіштовхнулися з блокуванням усіх запропонованих ними ініціатив.

Зараз дивляться

За його словами, Сирський, враховуючи всі проблеми, про які сьогодні говорили, не готовий особисто та відкрито говорити про ці питання. Головнокомандувач ЗСУ нібито налаштований ходити особисто на зустрічі, плести інтриги та думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не вирішувати проблеми. Замість того щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому полягає завдання головнокомандувача ЗСУ, головком придумав, як розколоти нашу країну.

На думку Федорова, це призвело до того, що по факту головнокомандувач ЗСУ поставив ультиматум. Водночас очільник Міноборони не висував умов про те, що буде або він, або Сирський.

Попри все, Федоров додав, що у 2022 році Сирський врятував Україну.

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