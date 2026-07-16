Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы единства между руководством армии и Минобороны.

Заявление Зеленского на фоне конфликта между Сырским и Федоровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что хотел бы видеть единство между руководством Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны.

В то же время он отметил, что отдельные вопросы приходится решать с его участием, поскольку руководство этих ведомств не садится за стол переговоров.

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— Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Честно. Я бы очень хотел единства. Стороны его не нашли, и в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть я не снимаю ответственность. И очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации выход либо одна сторона, либо другая, – сказал Зеленский.

Напомним, заявление президента Владимира Зеленского прозвучало на фоне конфликта между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым и кадровыми перестановками в Кабмине.

Следует заметить, что сам министр обороны сегодня прокомментировал эту ситуацию, отметив, что по факту главнокомандующий ВСУ поставил ультиматум об увольнении Федорова с должности главы Минобороны. В то же время сам он, по его словам, не выдвигал условий о том, что будет либо он, либо Сырский.

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