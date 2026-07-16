Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би єдності між керівництвом армії та Міноборони.

Заява Зеленського щодо конфлікту між Сирським та Федоровим

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що хотів би бачити єдність між керівництвом Збройних Сил України та Міністерства оборони.

Водночас він зазначив, що наразі окремі питання доводиться вирішувати за його участю, оскільки керівництво цих відомств не сідає за стіл переговорів.

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– Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Чесно. Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли, і в цьому проблема не тільки сторін, а і моя. Тобто я не знімаю відповідальність…. І дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, заява президента Володимира Зеленського пролунала на тлі обговорення конфлікту між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Михайлом Федоровим й кадровими перестановками.

Варто зауважити, що сам міністр оборони сьогодні прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що по факту головнокомандувач ЗСУ поставив ультиматум щодо звільнення Федорова з посади очільника Міноборони. Водночас сам він, за його словами, не висував умов про те, що буде або він, або Сирський.

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