В конце минувших суток на фронте произошло 235 боевых столкновений. Враг нанес 52 авиационных удара с применением 170 управляемых авиабомб, привлек для ударов 6001 дрон-камикадзе и осуществил 2273 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 604-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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