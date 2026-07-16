Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Ворог завдав 52 авіаційні удари із застосуванням 170 керованих авіабомб, залучив для ударів 6001 дрон-камікадзе та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 16 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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