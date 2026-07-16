После реформы оборонно-промышленного комплекса государственный концерн Укроборонпром прекратил существование как концерн и был преобразован в акционерное общество Украинская оборонная промышленность. Впоследствии правительство изменило и систему управления компанией.

Рассказываем на Фактах ICTV, кому подчиняется Укроборонпром и кто сегодня отвечает за управление предприятием.

Как Укроборонпром стал акционерным обществом

Реформы начались еще до полномасштабной войны, а именно в 2021 году, когда Кабинет Министров принял распоряжение №1594 о превращении государственного концерна Укроборонпром в акционерное общество.

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Следующим шагом стало постановление Кабмина №441. Ею было образовано акционерное общество Украинская оборонная промышленность путем преобразования государственного концерна Укроборонпром.

Со дня государственной регистрации новое акционерное общество стало правопреемником всех прав и обязанностей государственного концерна.

Согласно уставу, 100% акций АО Украинская оборонная промышленность принадлежат государству. Именно государство остается единственным собственником предприятия.

В уставе указано, что единственным учредителем и акционером общества является государство в лице Кабинета Министров Украины. Полномочия по управлению корпоративными правами государства относительно общества осуществляет Кабинет Министров Украины.

Укроборонпром: кому подчиняется

Последующие изменения произошли уже в конце июля 2025 года. Кабмин ликвидировал Министерство по стратегическим отраслям промышленности, передав его функции Министерству обороны.

Одновременно правительство внесло изменения и определило Минобороны главным разработчиком проектов правительственных актов, касающихся осуществления Кабмином полномочий субъекта управления или общего собрания АО Украинская оборонная промышленность.

Отвечая на вопрос, кому подчиняется Укроборонпром, следует уточнить, что полномочия собственника осуществляет Кабинет Министров, а Министерство обороны отвечает за подготовку проектов деятельности акционерного общества.

Следовательно, после ликвидации Минстратегпрома вопросы управления предприятием перешли в сферу ответственности Министерства обороны, тогда как единственным собственником акционерного общества остается государство.

Фото: Укроборонпром

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