Після реформи оборонно-промислового комплексу державний концерн Укроборонпром припинив існування як концерн і був перетворений на акціонерне товариство Українська оборонна промисловість. Згодом уряд змінив і систему управління компанією.

Розповідаємо на Фактах ICTV, кому підпорядковується Укроборонпром та хто сьогодні відповідає за управління підприємством.

Як Укроборонпром став акціонерним товариством

Реформи розпочалися ще до повномасштабної війни, а саме у 2021 році, коли Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження №1594 про перетворення державного концерну Укроборонпром на акціонерне товариство.

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Наступним кроком стала постанова Кабміну №441. Нею було утворено акціонерне товариство Українська оборонна промисловість шляхом перетворення державного концерну Укроборонпром.

З дня державної реєстрації новостворене товариство стало правонаступником усіх прав та обов’язків державного концерну.

Відповідно до статуту, 100% акцій АТ Українська оборонна промисловість належать державі. Саме держава залишається єдиним власником підприємства.

У статуті вказано, що єдиним засновником та акціонером товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо товариства здійснює Кабінет Міністрів України.

Укроборонпром: кому підпорядковується

Наступні зміни відбулися вже наприкінці липня 2025 року. Кабмін ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передавши його функції Міністерству оборони.

Одночасно уряд вніс зміни та визначив Міноборони головним розробником проєктів урядових актів, що стосуються здійснення Кабміном повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ Українська оборонна промисловість.

Відповідаючи на запитання, кому підпорядковується Укроборонпром, варто уточнити, що повноваження власника здійснює Кабінет Міністрів, а Міністерство оборони відповідає за підготовку проєктів щодо діяльності акціонерного товариства.

Отже, після ліквідації Мінстратегпрому питання управління підприємством перейшли до сфери відповідальності Міністерства оборони, тоді як єдиним власником акціонерного товариства залишається держава.

Фото: Укроборонпром

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