Территориальные центры комплектования и социальной поддержки — органы военного управления, обеспечивающие выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

В зависимости от объемов учетной, призывной и мобилизационной работы могут образовываться городские (районные в городах, объединенные городские), районные (объединенные районные), территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кому подчиняются ТЦК в Украине в 2026 году

Согласно постановлению №154:

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Непосредственное руководство территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и контроль за их деятельностью осуществляют соответствующие оперативные командования, а общее — Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил, согласующее основные вопросы деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки с соответствующими структурными подразделениями Генерального штаба Вооруженных Сил и Минобороны. Деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки координируется и направляется Минобороны.

Какие оперативные командования в Украине

В Украине для обеспечения обороны утверждены и разграничены четыре оперативные зоны: Север, Юг, Запад и Восток. Такое военно-административное деление указано в указе президента №39/2016.

Военно-сухопутная зона Север охватывает территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областей и города Киева.

Зоной ответственности оперативного командования Юг являются: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области.

К военно-сухопутной зоне Запад относятся территории Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

В подчинении оперативного командования Восток: Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Куда относится территория оккупированного Крыма

Территория временно оккупированного Крыма и Севастополя — является отдельным военно-сухопутным районом, который подчиняется ОК Юг.

Кому подчинены районные ТЦК

Районные ТЦК являются меньшими подразделениями соответствующих областных территориальных центров комплектования, АР Крым, Севастополя и Киева.

Кто отвечает за ТЦК

Утверждение штата, штатного расписания и структуры ТЦК — это исключительные полномочия Генерального штаба ВСУ. То есть Генеральный штаб отвечает за ТЦК.

Какова структура руководства ТЦК

Стоит заметить, что ТЦК создаются не только в городах и районных центрах, но и в районах в городах.

Например, в столице есть Киевский городской ТЦК, Голосеевский районный ТЦК, Дарницкий районный ТЦК, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский районные ТЦК. И так же в каждом крупном городе Украины.

Такое разделение на меньшие ТЦК необходимо для распределения нагрузки. Все зависит от объемов работы. Именно поэтому создаются районные, а вместе с тем и объединенные районные, городские, а в них районные в городах и объединенные городские территориальные центры комплектования.

Областные ТЦК, территориальные центры комплектования Киева и Севастополя подчиняются каждый своему оперативному командованию.

Районные ТЦК СП являются структурными подразделениями территориальных центров комплектования, которые подчиняются соответствующему ТЦК области.

Какой юридический статус ТЦК

С 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военкоматов.

Территориальные центры комплектования официально являются юридическими лицами и имеют все необходимые для своей деятельности права.

ТЦК и СП имеют отдельный баланс, регистрационные счета органов Госказначейства.

Поскольку это государственный орган, то и финансируется он из государственного бюджета — ежегодно в бюджете предусматривают средства для работы ТЦК по представлению Минобороны Украины.

Могут ли ТЦК осуществлять правоохранительные функции

Единственным правоохранительным органом в составе Вооруженных сил Украины является Военная служба правопорядка. ТЦК не имеет правоохранительных функций.

Какие полномочия ТЦК и СП в Украине

Задачами ТЦК являются выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности, военной службы, мобилизации, руководство военным учетом, обеспечение в пределах своих полномочий администрирования и ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Так, представители территориальных центров комплектования могут обращаться к местной власти, чтобы та поспособствовала отбору граждан для прохождения службы и поступления в военные вузы в частности.

Также ТЦК и СП могут организовывать патриотические мероприятия для населения. Например, в школы приглашают наших военных для проведения уроков мужества.

Сотрудничать ТЦК могут не только с органами исполнительной власти или местного самоуправления, но и с предприятиями, различными организациями и учреждениями.

Министерством обороны Украины планируется реформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В частности, планируется разделить функции и задачи, которые на них возлагаются.

Что известно о реформе системы комплектования

В Украине готовят очередные изменения в сфере мобилизации. В Министерстве обороны заявили, что в ближайшее время Кабинет Министров представит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Она станет вторым этапом масштабного реформирования военной системы после обновления условий прохождения службы. В то же время, конкретный механизм изменений пока не обнародован.

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