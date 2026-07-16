Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня прибув до Києва з прощальним візитом напередодні своєї відставки.

Візит Стармера до Києва: що відомо

Як повідомляє пресслужба британського уряду, у Києві Стармер проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони обговорять подальшу військову підтримку України, забезпечення її необхідним озброєнням та пріоритети союзників у протидії російській агресії.

Зараз дивляться

Під час візиту британський прем’єр також має наголосити, що його відхід з посади не вплине на курс Лондона щодо підтримки України. За його словами, партнерства, коаліції та домовленості, створені протягом останніх років, розраховані на довгострокову перспективу.

– Коли я став прем’єр-міністром, то знав, що Британія повинна не лише підтримувати Україну зараз, а й допомогти закласти основу для її довгострокової безпеки. Я пишаюся тим, що зробила наша країна, і ця робота триватиме. Наша непохитна підтримка України залишатиметься незмінною, – заявив Стармер.

На момент оприлюднення повідомлення британського уряду прем’єр, імовірно, вже перебував у столиці України.

Нагадаємо, на початку тижня Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрічалися у Парижі під час саміту Коаліції рішучих.

Очікується, що вже наступного понеділка Стармер залишить посаду прем’єра після втрати підтримки всередині Лейбористської партії. Його має змінити новий лідер лейбористів Енді Бернем.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.