Прем’єр Британії Стармер прибув до Києва перед відставкою: що відомо про візит
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 липня прибув до Києва з прощальним візитом напередодні своєї відставки.
Візит Стармера до Києва: що відомо
Як повідомляє пресслужба британського уряду, у Києві Стармер проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Сторони обговорять подальшу військову підтримку України, забезпечення її необхідним озброєнням та пріоритети союзників у протидії російській агресії.
Під час візиту британський прем’єр також має наголосити, що його відхід з посади не вплине на курс Лондона щодо підтримки України. За його словами, партнерства, коаліції та домовленості, створені протягом останніх років, розраховані на довгострокову перспективу.
– Коли я став прем’єр-міністром, то знав, що Британія повинна не лише підтримувати Україну зараз, а й допомогти закласти основу для її довгострокової безпеки. Я пишаюся тим, що зробила наша країна, і ця робота триватиме. Наша непохитна підтримка України залишатиметься незмінною, – заявив Стармер.
На момент оприлюднення повідомлення британського уряду прем’єр, імовірно, вже перебував у столиці України.
Нагадаємо, на початку тижня Володимир Зеленський і Кір Стармер зустрічалися у Парижі під час саміту Коаліції рішучих.
Очікується, що вже наступного понеділка Стармер залишить посаду прем’єра після втрати підтримки всередині Лейбористської партії. Його має змінити новий лідер лейбористів Енді Бернем.