Українські спецпризначенці знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який опублікував відповідний відеозапис.

Знищення Су-24М на аеродромі Саки в Криму

За його словами, успішну операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення НГУ Омега, які завдали високоточних ударів по пріоритетних цілях РФ далеко в його тилу.

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Після виявлення актуальної цілі українські спецпризначили почали ретельно планувати операцію. У момент, коли літак готувався до бойового вильоту для атак по території України, ударні безпілотники Омеги уразили ціль.

За інформацією Півненка, перший дрон влучив у носову частину Су-24М, другий а другий безпілотник завдав повторного удару в район паливних баків, внаслідок чого літак вдалося остаточно знищити.

– Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Національна гвардія України системно нарощує спроможності з застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Півненко, кожен знищений російський літак, склад боєприпасів чи командний пункт означає менше можливостей для армії РФ вести бойові дії проти України.

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