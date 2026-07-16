Киев рассматривает столицу Турции как возможную площадку для потенциальной встречи президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина. Эта встреча, по мнению украинской стороны, могла бы стать шагом к прекращению войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Сибига о встрече Зеленского и Путина

По словам главы украинской дипломатии, Анкара уже неоднократно доказывала свою эффективность как площадка для международных переговоров. Турция сыграла важную роль в запуске Черноморской зерновой инициативы, а также принимала ряд переговоров, связанных с российско-украинской войной.

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– Мы хотим, чтобы эта роль и дальше продолжалась. Мы выступаем за то, чтобы в Анкаре могла состояться встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, – подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что Украина имеет конкретные предложения по завершению войны и продолжает работать с международными партнерами над поиском дипломатического решения.

Министр выразил благодарность Соединенным Штатам за их миротворческие инициативы и подчеркнул, что Киев ожидает более активного участия европейских государств в переговорном процессе.

По мнению Сибиги, прямые переговоры между президентом Украины и главой Кремля могут стать основой для достижения договоренностей о прекращении огня и дальнейшем продвижении к справедливому миру.

По словам Андрея Сибига, нет перспектив окончания войны в Украине именно военным способом, а потому самое время для дипломатии.

Источник : МЗС

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