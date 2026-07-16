Київ розглядає столицю Туреччини як можливий майданчик для потенційної зустрічі президента Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Ця зустріч, за задумом української сторони, могла б стати кроком до припинення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Сибіга про зустріч Зеленського та Путіна

За словами очільника української дипломатії, Анкара вже неодноразово доводила свою ефективність як майданчик для міжнародних переговорів. Зокрема, Туреччина відіграла важливу роль у запуску Чорноморської зернової ініціативи, а також приймала низку переговорів, пов’язаних із російсько-українською війною.

Зараз дивляться

– Ми хочемо, щоб ця роль і надалі продовжувалася. Ми виступаємо за те, щоб в Анкарі могла відбутися зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Путіним, — наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що Україна має конкретні пропозиції щодо завершення війни та продовжує працювати з міжнародними партнерами над пошуком дипломатичного рішення.

Міністр висловив вдячність Сполученим Штатам за їхні миротворчі ініціативи та наголосив, що Київ очікує більш активної участі європейських держав у переговорному процесі.

На думку Сибіги, прямі переговори між президентом України та очільником Кремля можуть стати підґрунтям для досягнення домовленостей про припинення вогню та подальшого просування до справедливого миру.

За словами Андрія Сибіга, немає перспектив закінчення війни в Україні саме військовим способом, а тому саме час для дипломатії.

Джерело : МЗС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.