У МЗС спростували звинувачення Росії в тому, що українська сторона нібито причетна до загибелі головного інженера тимчасово окупованої Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія від удару дроном.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

МЗС про заяви РФ щодо Запорізької АЕС

– Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною, – йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що важливо враховувати ширший контекст російських звинувачень.

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Йдеться про постійне нагнітання Росією ситуації навколо Запорізької АЕС та міста Енергодар, атаки на працівників станції та її об’єкти, залякування міжнародної спільноти загрозою ядерного інциденту та спроби представлення України як джерела небезпеки.

Крім цього, РФ посилює політичний тиск на генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації, звертають увагу в МЗС.

Проте там наголошують, що насправді першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Росією у воєнних цілях.

У МЗС закликають світову спільноту ігнорувати російські вкиди та посилити санкційний тиск на РФ, щоб змусити її виконати рішення МАГАТЕ, звільнити ЗАЕС та Енергодар, а також повернути контроль над станцією Енергоатому.

Нещодавно російська пропаганда заявила про загибель від обстрілів головного інженера ЗАЕС Олександра Яковлєва та його водія.

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