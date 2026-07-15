Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе. 14 июля в Брюсселе во время Межправительственной конференции открыли шестой переговорный кластер, касающийся внешних отношений.

Это уже второй важный этап переговоров за короткое время. Напомним, что 15 июня все 27 стран-членов ЕС поддержали открытие первого кластера Основы.

Что означает открытие кластеров, сколько их существует и почему они имеют значение для вступления Украины в Евросоюз, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое переговорные кластеры ЕС

Переговоры о вступлении в Европейский Союз – это длительный процесс, в ходе которого страна-кандидат постепенно приводит свое законодательство к нормам ЕС и выполняет необходимые условия для членства.

В 2020 году Евросоюз сменил правила проведения переговоров. Если раньше каждый из 35 переговорных разделов рассматривался отдельно, то теперь они были объединены в шесть больших тематических направлений, так называемых переговорных кластеров.

Переговорные кластеры – это большие тематические блоки, на которые Европейский Союз разделил весь процесс переговоров о вступлении страны-кандидата.

Проще говоря, каждый кластер объединяет несколько направлений, относящихся к одной сфере. К примеру, судебной системы, экономики, внутреннего рынка либо наружной политики.

Итак, теперь переговоры проходят не по каждому разделу в отдельности, а сразу по нескольким родственным темам. Однако новый кластер открывается только тогда, когда страна выполнит все условия, необходимые для этого этапа.

Сколько кластеров для вступления Украины в ЕС

По действующей методологии переговорный процесс состоит из шести кластеров.

Кластеры ЕС:

Основы

Внутренний рынок

Конкурентоспособность и инклюзивный рост

Зеленый курс и устойчивое сообщение

Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность

Внешние отношения

Именно в этих шести кластерах собраны все 35 переговорных глав, согласно которым Украина должна согласовать свое законодательство с правилами Европейского Союза.

Что означает открытый кластер

Открытие кластера не означает, что Украина уже почти стала членом ЕС.

На самом деле это только начало работы по конкретному направлению. После открытия кластера Украина должна выполнить список требований ЕС, принять необходимые законы, продолжить реформы и постепенно привести свое законодательство к европейским правилам.

Только после выполнения всех условий, этот кластер могут временно закрыть. Каждое такое решение страны-члены ЕС принимают единогласно.

Почему первый кластер считают самым важным

Первым открыли кластер Основы. Это произошло 15 июня 2026 года, после того, как все 27 государств-членов ЕС поддержали начало переговоров по этому направлению.

Он считается самым важным, ведь касается того, как работает государство.

В него входят вопросы:

верховенства права;

работы судебной системы;

прав человека;

демократических институтов;

реформы государственного управления;

экономических критериев

Также этот кластер охватывает переговорные главы по государственным закупкам, статистике и финансовому контролю.

Для него Европейский Союз установил некоторые требования, которые Украина должна выполнить. Именно от того, как страна будет продвигаться по этому направлению, зависит скорость всех переговоров. Недаром кластер Основы открывают первым, но закрывают последним.

Какой кластер открыли 14 июля

Во время Межправительственной конференции Украина – ЕС в Брюсселе 14 июля открыли шестой переговорный кластер Внешние отношения.

Он относится к сотрудничеству Украины с другими государствами и международными организациями. В частности, речь идет о совместной торговой политике ЕС, гуманитарной помощи, сотрудничестве с третьими странами, а также согласовании украинской внешней политики и политики безопасности с политикой Европейского Союза. Это включает вопросы санкций, международного сотрудничества и контроля за экспортом вооружений.

Европейская комиссия отмечает, что Украине еще предстоит выполнить ряд рекомендаций. В частности, усовершенствовать механизм проверки иностранных инвестиций и продолжить приведение законодательства в соответствие с положениями Римского устава Международного уголовного суда.

Означает ли открытие кластеров скорейшее вступление Украины в ЕС

Открытие нового кластера не означает, что переговоры уже подходят к концу.

В Европейском Союзе действует принцип, что каждый последующий этап открывается только после того, как страна выполнит предварительные требования. То есть, Украина должна принимать необходимые законы, продолжать реформы и выполнять договоренности с ЕС.

Открытие новых переговорных кластеров означает, что Украина постепенно продвигается вперед на пути к членству. В то же время предстоит еще много работы, ведь каждый этап завершается только после выполнения всех требований, определенных Европейским Союзом.

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