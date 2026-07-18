Угорщина заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України
- Угорщина заблокувала відкриття кластерів №2 та №3 для України.
- Будапешт підтримав лише відкриття кластера №3 для Молдови.
- Більшість країн ЄС виступила проти розділення України та Молдови.
Угорщина під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 17 липня заблокувала початок процедури відкриття другого та третього переговорних кластерів для України. Через відсутність консенсусу рішення відклали щонайменше до наступного засідання.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела у Брюсселі.
Угорщина підтримала лише Молдову
За інформацією співрозмовників видання, під час засідання COELA країни-члени ЄС мали затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Після цього обидві держави мали отримати офіційні листи із запрошенням подати свої переговорні позиції.
Втім, Угорщина погодилася лише на початок процедури щодо Молдови за кластером №3, тоді як аналогічний крок для України не підтримала.
Однак такий підхід не знайшов підтримки більшості держав-членів Євросоюзу. Кілька країн виступили проти розділення України та Молдови в переговорному процесі щодо вступу до Євросоюзу.
У підсумку жодного рішення не ухвалили, а відкриття кластерів виявилося заблокованим для обох країн.
Через відсутність одностайної позиції держави-члени ЄС домовилися знову розглянути питання затвердження результатів скринінгу другого та третього кластерів на наступному засіданні COELA, яке відбудеться 22 липня.
Це буде остання зустріч робочої групи Ради ЄС з питань розширення перед літньою перервою. Після цього експерти знову зберуться вже 1 вересня.
Нагадаємо, що 14 липня для України відкрили шостий переговорний кластер – Зовнішні відносини. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка тоді заявив, що відкриття решти переговорних кластерів не планують переносити на період після літньої паузи.