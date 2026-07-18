Угорщина під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 17 липня заблокувала початок процедури відкриття другого та третього переговорних кластерів для України. Через відсутність консенсусу рішення відклали щонайменше до наступного засідання.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела у Брюсселі.

Угорщина підтримала лише Молдову

За інформацією співрозмовників видання, під час засідання COELA країни-члени ЄС мали затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Після цього обидві держави мали отримати офіційні листи із запрошенням подати свої переговорні позиції.

Зараз дивляться

Втім, Угорщина погодилася лише на початок процедури щодо Молдови за кластером №3, тоді як аналогічний крок для України не підтримала.

Однак такий підхід не знайшов підтримки більшості держав-членів Євросоюзу. Кілька країн виступили проти розділення України та Молдови в переговорному процесі щодо вступу до Євросоюзу.

У підсумку жодного рішення не ухвалили, а відкриття кластерів виявилося заблокованим для обох країн.

Через відсутність одностайної позиції держави-члени ЄС домовилися знову розглянути питання затвердження результатів скринінгу другого та третього кластерів на наступному засіданні COELA, яке відбудеться 22 липня.

Це буде остання зустріч робочої групи Ради ЄС з питань розширення перед літньою перервою. Після цього експерти знову зберуться вже 1 вересня.

Нагадаємо, що 14 липня для України відкрили шостий переговорний кластер – Зовнішні відносини. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка тоді заявив, що відкриття решти переговорних кластерів не планують переносити на період після літньої паузи.

Джерело : Європейська правда

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