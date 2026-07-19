Україні потрібен нищівний тиск на Москву, щоби покласти край повномасштабному російському терору.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після того, як Росія застосувала для атаки на Київ найбільшу кількість балістичних ракет з початку війни – близько чотирьох десятків.

МЗС України про атаку РФ на Київ 19 липня

– Боягуз у Москві, який боїться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоби покласти край війні, продовжує вести війну проти мирних людей, – заявив очільник МЗС.

За його словами, українська сторона закликає світ вжити адекватних дій, щоб покласти край терору Росії.

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На думку міністра, не може бути жодних пауз у посиленні санкцій та ізоляції Росії, тому 21-й пакет санкцій Європейського Союзу необхідно розблокувати негайно.

– Не може бути жодних пауз у захисті життя. Угоди про додаткові перехоплювачі мають бути виконані без затримок, – стверджує він.

Як зазначив міністр, кожен, хто затримує постачання життєво важливих засобів захисту від атак Росії на Україну, повинен знати, що ціна затримки вимірюється людськими життями.

Він наголосив, що не може бути жодних пауз у спільній роботі з розбудови європейського захисту від балістичного терору. Водночас Україна розраховує на те, що антибалістична коаліція активно просуватиме свою роботу.

Сибіга стверджує, що не можна виправдовувати воєнні злочини Росії внаслідок відновлення її прав у міжнародних спортивних змаганнях. За його словами, кров українців на руках спортивних бюрократів, які вдаються до аморальних заходів.

Міністр додав, що російського диктатора Володимира Путіна не зупинити за допомогою політики умиротворення. Тому він закликає надати Україні всі необхідні засоби, щоб зупинити Росію силою та покласти край війні.

У ніч на 19 липня Росія атакувала Київ. У столиці пролунало понад 40 вибухів.

За інформацією міського глави Києва Віталія Кличка, внаслідок обстрілу Києва загинула одна людина та постраждали ще 15 осіб.

Як зазначають у КМДА, пошкоджено станцію метро Лук’янівська через російські удари.

Фото : ДСНС

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