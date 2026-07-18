Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области и установили над одним из зданий флаг Украины.

Об этом сообщили в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

Силы обороны зачистили центр Константиновки

На опубликованном полком видео видно, что российские военные находились в частном секторе города.

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По ним были нанесены удары беспилотниками. В 425 ОШП также опубликовали другие кадры поражения российских военных в Константиновке.

По информации полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.

— 425 полк Скеля выполнил боевую задачу. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного освобождения Украины. Слава Украине! — сказал один из военных на видео полка.

Россия постоянно лжет о захвате Константиновки

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что россияне с помощью искусственного интеллекта генерируют видео с поднятием российского флага в районе Константиновки.

Таким образом российская сторона пытается фальсифицировать собственные “успехи” в Донецкой области.

4 июля группировка Восток заявила, что российские власти и военное командование РФ вновь прибегли к распространению дезинформации, заявив о якобы захвате Константиновки Донецкой области.

Военные подчеркнули, что такие заявления являются попыткой Кремля создать иллюзию успехов на фронте, скрыть провал собственных оперативно-стратегических планов и значительные потери личного состава российской армии.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки.

Он назвал их очередной ложью и предложил провести там переговоры.

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