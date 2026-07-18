Силы обороны провели зачистку Константиновки от россиян и установили флаг Украини
- СШП Скеля зачистил центральную часть Константиновки от россиян.
- Над одним из зданий в городе установили флаг Украины.
Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области и установили над одним из зданий флаг Украины.
Об этом сообщили в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.
Силы обороны зачистили центр Константиновки
На опубликованном полком видео видно, что российские военные находились в частном секторе города.
По ним были нанесены удары беспилотниками. В 425 ОШП также опубликовали другие кадры поражения российских военных в Константиновке.
По информации полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.
— 425 полк Скеля выполнил боевую задачу. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного освобождения Украины. Слава Украине! — сказал один из военных на видео полка.
Россия постоянно лжет о захвате Константиновки
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что россияне с помощью искусственного интеллекта генерируют видео с поднятием российского флага в районе Константиновки.
Таким образом российская сторона пытается фальсифицировать собственные “успехи” в Донецкой области.
4 июля группировка Восток заявила, что российские власти и военное командование РФ вновь прибегли к распространению дезинформации, заявив о якобы захвате Константиновки Донецкой области.
Военные подчеркнули, что такие заявления являются попыткой Кремля создать иллюзию успехов на фронте, скрыть провал собственных оперативно-стратегических планов и значительные потери личного состава российской армии.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Константиновки.
Он назвал их очередной ложью и предложил провести там переговоры.