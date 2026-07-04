Российская Федерация предложила Украине провести передачу тел погибших военнослужащих в Константиновке и прекратить вести огонь на время для якобы гуманитарной акции.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

РФ предлагает Украине прекратить огонь в Константиновке

– Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке, – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ предлагают прекратить обстрел Константиновки 6 июля в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

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Как отмечается, Украина должна проинформировать командование России о решении о передаче тел до 12:00 по московскому времени 5 июля.

Ситуация в Константиновке 4 июля 2026

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы войска РФ захватили Константиновку Донецкой области.

Однако в ВСУ отвергли заявления российской пропаганды, добавив, что информация об оккупации Константиновки не соответствует действительности.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Константиновке, чтобы опровергнуть заявления российской пропаганды о якобы захвате города.

Однако в России придумали отговорку для Путина, чтобы объяснить, почему он не может встретиться с Зеленским в Константиновке. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться в Москве.

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