РФ предлагает Украине временное прекращение огня в Константиновке
- Минобороны РФ предложило Украине объявить временное прекращение огня 6 июля для передачи тел погибших военнослужащих в Константиновке.
- Эта инициатива появилась на фоне фейковых заявлений Кремля о якобы захвате города, которые уже опровергли в ВСУ, и после предложения Владимира Зеленского провести там встречу с Путиным.
Российская Федерация предложила Украине провести передачу тел погибших военнослужащих в Константиновке и прекратить вести огонь на время для якобы гуманитарной акции.
Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
РФ предлагает Украине прекратить огонь в Константиновке
– Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке, – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ предлагают прекратить обстрел Константиновки 6 июля в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени.
Как отмечается, Украина должна проинформировать командование России о решении о передаче тел до 12:00 по московскому времени 5 июля.
Ситуация в Константиновке 4 июля 2026
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы войска РФ захватили Константиновку Донецкой области.
Однако в ВСУ отвергли заявления российской пропаганды, добавив, что информация об оккупации Константиновки не соответствует действительности.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Константиновке, чтобы опровергнуть заявления российской пропаганды о якобы захвате города.
Однако в России придумали отговорку для Путина, чтобы объяснить, почему он не может встретиться с Зеленским в Константиновке. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться в Москве.