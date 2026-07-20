Полк Скеля підтвердив полон двох бійців у Костянтинівці Донецької області, де нещодавно українські військовослужбовці встановили синьо-жовтий прапор над однією з будівель.

Про це повідомляє 425 окремий штурмовий полк Скеля.

Полон двох українських військових у Костянтинівці

– 425 окремий штурмовий полк Скеля знає про поширену російськими ресурсами інформацію щодо полону наших військовослужбовців. Наразі триває робота зі встановлення всіх обставин події. Ми не можемо розкривати деталей операції в місті, – йдеться у повідомленні.

Там стверджують, що російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці, проте йдеться про маніпуляцію. У Скелі наголосили, що бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою.

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Для полку новина про полон побратимів стала важким ударом. Але у Скелі наголошують, найважливіше те, що українські воїни живі. У полку стверджують, що нададуть необхідну підтримку та сприятимуть процесам, щоб якнайшвидше повернути бійців додому.

Але під час цих бойових зіткнень українські захисники взяли в полон двох російських окупантів. Це додатково свідчить про запеклі бої, які не обмежуються окремим епізодом, маніпулятивно розкручуваним російською пропагандою.

У Скелі наголошують, що успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат, але після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки.

Там додали, що демонстрація українських військовополонених не свідчить про захоплення Костянтинівки або поразку полку., оскільки РФ так намагається деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування.

18 липня повідомлялося, що українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки в Донецькій області та встановили над однією з будівель синьо-жовтий прапор.

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