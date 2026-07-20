У ніч проти 20 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели серію ударів по російських військових і логістичних цілях у тимчасово окупованому Криму, Чорному та Азовському морях, а також на території РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Удари по “тіньовому флоту” РФ

За його словами, під удар потрапили сім суден “тіньового флоту” РФ, сім електропідстанцій і шість елементів протиповітряної оборони.

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Зокрема, в межах операції МоЛоЧКа українські безпілотники уразили сім суден російського “тіньового флоту” — три танкери та чотири суховантажі, які перебували в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Під час операції “Кримський рубильник off” дрони завдали ударів по семи енергетичних об’єктах на тимчасово окупованому півострові. Серед цілей Бровді називає електропідстанції у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах.

Також СБС повідомили про результати операції “ППОпад”. За даними Мадяра, було знищено шість елементів російської системи протиповітряної оборони в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському Краснодарського краю РФ.

Серед уражених засобів — зенітний ракетний комплекс Тор-М2, дві радіолокаційні станції Небо-СВ, а також комплекси Небо-У, Каста 2Е2 і Гамма-С1М.

Командувач Сил безпілотних систем також підбив підсумки окремих операцій у Криму за період із 1 до 20 липня. За його інформацією, в межах операції МоЛоЧКа було уражено 183 судна тіньового флоту РФ, із яких 119 перебували в Азовському морі, а 64 — у Чорному.

Крім того, за цей період українські дрони атакували 103 енергетичні вузли в рамках операції “Кримський рубильник off”, а під час операції “ППОпад” знищили 25 елементів російської ППО, серед яких 12 зенітних ракетних комплексів, 12 радіолокаційних комплексів і один комплекс радіоелектронної боротьби.

Окремо командувач СБС заявив про суттєве зниження можливостей Керченської поромної переправи. За його даними, її пропускна спроможність скоротилася приблизно на 75%: три з п’яти поромів знищені, а ще два втратили власний хід і працюють як несамохідні баржі, які буксирують тягачі.

У СБС зазначили, що до нічної операції були залучені підрозділи 414, 413, 412, 427, 20 бригад та 1 центру Сил безпілотних систем.

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