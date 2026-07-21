Драпатый о назначении главкомом ВСУ: Служение Украине всегда было для меня честью
- Михаил Драпатый сделал первое заявление о своем назначении главнокомандующим ВСУ.
- Генерал-майор отметил, что для него этот пост означает абсолютную ответственность.
Генерал-майор Михаил Драпатый сделал первое заявление после объявления о его назначении новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Соответствующий комментарий он опубликовал на своей Facebook-странице.
Михаил Драпатый сделал заявление о назначении главнокомандующим ВСУ
Михаил Драпатый поблагодарил президента Владимира Зеленского за проявленное доверие, а Силам обороны Украины – за новый этап службы
– Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность, – подчеркнул он.
Генерал также выразил благодарность Александру Сырскому за последовательную работу в должности главнокомандующего ВСУ по укреплению украинской армии.
– Я в ней вырос. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам, – подытожил Драпатый.
Как известно, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский объявил, что Александр Сырский уходит в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
Новым главнокомандующим ВСУ станет генерал-майор Михаил Драпатый. Также будет обновлен состав Генерального штаба ВСУ. Эти решения формализуют в среду, 22 июля.
Факты ICTV рассказывали, что известно о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и фактах его биографии.