Генерал-майор Михаил Драпатый сделал первое заявление после объявления о его назначении новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Соответствующий комментарий он опубликовал на своей Facebook-странице.

Михаил Драпатый сделал заявление о назначении главнокомандующим ВСУ

Михаил Драпатый поблагодарил президента Владимира Зеленского за проявленное доверие, а Силам обороны Украины – за новый этап службы

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– Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность, – подчеркнул он.

Генерал также выразил благодарность Александру Сырскому за последовательную работу в должности главнокомандующего ВСУ по укреплению украинской армии.

– Я в ней вырос. Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам, – подытожил Драпатый.

Как известно, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский объявил, что Александр Сырский уходит в отставку с поста главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ станет генерал-майор Михаил Драпатый. Также будет обновлен состав Генерального штаба ВСУ. Эти решения формализуют в среду, 22 июля.

Факты ICTV рассказывали, что известно о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и фактах его биографии.

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