Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: Служіння Україні завжди було для мене честю
- Михайло Драпатий зробив першу заяву щодо свого призначення головнокомандувачем ЗСУ.
- Генерал-майор відзначив, що для нього ця посада означає абсолютну відповідальність.
Генерал-майор Михайло Драпатий зробив першу заяву після оголошення про його призначення новим головнокомандувачем Збройних Сил України.
Відповідний коментар він опублікував на своїй Facebook-сторінці.
Михайло Драпатий зробив заяву щодо призначення головнокомандувачем ЗСУ
Михайло Драпатий подякував президенту Володимиру Зеленському за виявлену довіру, а Силам оборони України – за новий етап служби
– Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність, – наголосив він.
Генерал також висловив подяку Олександру Сирському за послідовну роботу на посаді головнокомандувача ЗСУ зі зміцнення українського війська.
– Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам, – підсумував Драпатий.
Як відомо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що Олександр Сирський іде у відставку з посади головнокомандувача Збройних Сил України.
Новим головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий. Також буде оновлено склад Генерального штабу ЗСУ. Ці рішення формалізують уже в середу, 22 липня.
Факти ICTV розповідали, що відомо про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ та факти з його біографії.