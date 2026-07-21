Генерал-майор Михайло Драпатий зробив першу заяву після оголошення про його призначення новим головнокомандувачем Збройних Сил України.

Відповідний коментар він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Михайло Драпатий зробив заяву щодо призначення головнокомандувачем ЗСУ

Михайло Драпатий подякував президенту Володимиру Зеленському за виявлену довіру, а Силам оборони України – за новий етап служби

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– Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність, – наголосив він.

Генерал також висловив подяку Олександру Сирському за послідовну роботу на посаді головнокомандувача ЗСУ зі зміцнення українського війська.

– Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Слава нації. Смерть ворогам, – підсумував Драпатий.

Як відомо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що Олександр Сирський іде у відставку з посади головнокомандувача Збройних Сил України.

Новим головнокомандувачем ЗСУ стане генерал-майор Михайло Драпатий. Також буде оновлено склад Генерального штабу ЗСУ. Ці рішення формалізують уже в середу, 22 липня.

Факти ICTV розповідали, що відомо про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ та факти з його біографії.

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