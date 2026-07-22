Украина будет применять все доступные средства для ударного и технологического давления на Россию, чтобы перенести войну на территорию страны-агрессора.

Благодаря технологическим изменениям жизнь людей будет максимально сохранена.

Об этом по итогам разговора с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым сообщил и.о. министра обороны Евгений Хмара.

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— Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию всеми средствами. Обсудил это с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-майором Михаилом Драпатым, — написал Хмара в социальных сетях.

Он заявил, что уверен в генерал-майоре Драпатом.

— Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Совместно сможем выполнить поручения президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны. Командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, которые сегодня стоят перед Силами обороны, — добавил и.о. министра обороны.

По его словам, первоочередные шаги предусматривают поддержку фронта, усиление взаимодействия с партнерами и максимальный перенос войны на территорию страны-агрессора.

— Первые шаги — поддержать фронт, усилить поддержку партнеров, максимально переносить войну на землю агрессора. Для этого обеспечим стабильный и гибкий доступ боевых подразделений к эффективным средствам, в частности дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений, — подчеркнул Хмара.

Он добавил, что главной целью остается технологическое превосходство украинской армии над российскими войсками и максимальное сохранение жизней военнослужащих благодаря технологическим изменениям.

— Цель неизменна — технологическое превосходство нашей армии над российским противником и максимальное сохранение жизни людей за счет технологических изменений. Мы должны масштабировать то, в чем уже эффективны: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизни воинов и эффективнее уничтожают противника, — подчеркнул и.о. министра обороны.

Также Хмара сообщил, что во время разговора с главнокомандующим обсудил видение дальнейшего развития Сил обороны Украины.

— У нас общая позиция относительно развития Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение, — подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, сейчас продолжается работа над стратегией, которая должна определить практические шаги для завершения войны на условиях Украины и достижения долгосрочного мира.

— Работаем над стратегией — практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и принудить Россию к долгосрочному миру. Наша цель — сильная Украина, — резюмировал глава Минобороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим Вооружёнными силами Украины.

Фото: Евгений Хмара

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