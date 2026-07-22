Україна й надалі застосовуватиме всі доступні засоби для ударного та технологічного тиску на Росію, щоб перенести війну на територію країни-агресорки.

Завдяки технологічним змінам буде максимально збережене життя людей.

Про це за підсумками розмови з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим повідомив в.о. міністра оборони Євгеній Хмара.

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Розмова Хмари і Драпатого: що відомо

 – Україна буде продовжувати ударний та технологічний тиск на Росію всіма засобами. Проговорив це з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майором Михайлом Драпатим, – написав Хмара у соцмережах.

Він заявив, що впевнений у генерал-майорі Драпатому.

– Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні, – додав в.о. міністра оборони.

За його словами, першочергові кроки передбачають підтримку фронту, посилення взаємодії з партнерами та максимальне перенесення війни на територію країни-агресорки.

– Перші кроки – підтримати фронт, посилити підтримку партнерів, максимально переносити війну на землю агресора. Для цього забезпечимо стабільний та гнучкий доступ бойових частин до ефективних засобів, зокрема далекобійних, розвиток технологій та асиметричних рішень, – наголосив Хмара.

Він додав, що головною метою залишається технологічна перевага української армії над російськими військами та максимальне збереження життів військовослужбовців завдяки технологічним змінам.

– Ціль незмінна – технологічна перевага нашої армії над російським ворогом та максимальне збереження життя людей за рахунок технологічних змін. Маємо масштабувати те, в чому вже ефективні: deep strike та middle strike, НРК та інші рішення, які зберігають життя воїнів та ефективніше знищують противника, – наголосив в.о. міністра оборони.

Також Хмара повідомив, що під час розмови з головнокомандувачем обговорив бачення подальшого розвитку Сил оборони України.

– Маємо спільну позицію щодо розвитку Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський підтримав наше бачення, – наголосив він.

За словами очільника Міноборони, наразі триває робота над стратегією, яка має визначити практичні кроки для завершення війни на умовах України та досягнення довгострокового миру.

– Працюємо над стратегією – практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити Росію до довгострокового миру. Наша мета – сильна Україна, – резюмував очільник Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України.

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Фото: Євгеній Хмара

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