Голос перемен: Федоров поздравил Драпатого и сообщил о звонке Сырскому
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он также заявил, что позвонил Александру Сырскому.
Соответствующее заявление Федоров обнародовал в своих соцсетях.
Федоров о назначении Драпатого и звонке Сырскому
– Поздравляю генерал-майора Драпатого с определением на должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос перемен, который нельзя было не услышать, – убежден Федоров.
По его мнению, теперь высокие ожидания украинцев нужно будет оправдать рядом шагов:
- определением четкого видения завершения войны за нашу независимость;
- формированием сильной команды;
- решительными действиями, направленными на сохранение жизней военных;
- роботизацией фронта;
- нанесением асимметричных ударов по врагу;
- истощением российской экономики.
Михаил Федоров также сообщил о телефонном разговоре с Александром Сырским, который уходит в отставку с должности главнокомандующего ВСУ
– Позвонил генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки, – добавил он.