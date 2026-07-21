Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он также заявил, что позвонил Александру Сырскому.

Соответствующее заявление Федоров обнародовал в своих соцсетях.

Федоров о назначении Драпатого и звонке Сырскому

– Поздравляю генерал-майора Драпатого с определением на должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины! Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос перемен, который нельзя было не услышать, – убежден Федоров.

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По его мнению, теперь высокие ожидания украинцев нужно будет оправдать рядом шагов:

определением четкого видения завершения войны за нашу независимость;

формированием сильной команды;

решительными действиями, направленными на сохранение жизней военных;

роботизацией фронта;

нанесением асимметричных ударов по врагу;

истощением российской экономики.

Михаил Федоров также сообщил о телефонном разговоре с Александром Сырским, который уходит в отставку с должности главнокомандующего ВСУ

– Позвонил генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки, – добавил он.

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