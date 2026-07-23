Президент Владимир Зеленский ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в армии.

Зеленский об ожиданиях от Драпатого

Глава государства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве заявил, что для эффективной работы важно единство между Министерством обороны, военным руководством и украинскими военными.

– Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что перед новым руководством Минобороны и ВСУ стоит общая задача, которую необходимо выполнять без перекладывания ответственности и поиска виновных.

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По его словам, Михаил Драпатый и временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара должны совместно работать над усилением противовоздушной обороны, улучшением работы территориальных центров комплектования и изменением подходов к мобилизации.

Президент подчеркнул, что до окончания войны военное руководство и Министерство обороны должны действовать в тесной координации. В то же время он отметил, что раньше такого союза между структурами не было.

Зеленский пожелал Драпатому успеха и победы, отметив, что у нового главнокомандующего есть инновационные наработки.

В то же время президент высоко оценил профессиональный опыт бывшего главкома Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. По его словам, они должны оставаться вовлеченными в работу, передавать опыт новому командованию и предоставлять консультации.

Напомним, 22 июля Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Соответствующий документ №630/2026 был обнародован на сайте президента.

Другим указом Александра Сырского уволили с должности главнокомандующего ВСУ.

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