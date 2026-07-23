Ожидаю предложений от Драпатого по перезагрузке кадрового состава в армии — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в армии.
- Президент подчеркнул, что Минобороны, военное руководство и украинские военные должны действовать в единстве без перекладывания ответственности.
- Среди ключевых задач для нового командования Зеленский назвал усиление ПВО, улучшение работы ТЦК и изменение подходов к мобилизации.
Президент Владимир Зеленский ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в армии.
Зеленский об ожиданиях от Драпатого
Глава государства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве заявил, что для эффективной работы важно единство между Министерством обороны, военным руководством и украинскими военными.
– Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома, – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что перед новым руководством Минобороны и ВСУ стоит общая задача, которую необходимо выполнять без перекладывания ответственности и поиска виновных.
По его словам, Михаил Драпатый и временный исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара должны совместно работать над усилением противовоздушной обороны, улучшением работы территориальных центров комплектования и изменением подходов к мобилизации.
Президент подчеркнул, что до окончания войны военное руководство и Министерство обороны должны действовать в тесной координации. В то же время он отметил, что раньше такого союза между структурами не было.
Зеленский пожелал Драпатому успеха и победы, отметив, что у нового главнокомандующего есть инновационные наработки.
В то же время президент высоко оценил профессиональный опыт бывшего главкома Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. По его словам, они должны оставаться вовлеченными в работу, передавать опыт новому командованию и предоставлять консультации.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал указ о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Соответствующий документ №630/2026 был обнародован на сайте президента.
Другим указом Александра Сырского уволили с должности главнокомандующего ВСУ.