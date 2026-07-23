Президент Володимир Зеленський очікує від нового головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого пропозицій щодо кадрового перезавантаження в армії.

Зеленський про очікування від Драпатого

Глава держави під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві заявив, що для ефективної роботи важлива єдність між Міністерством оборони, військовим керівництвом та українськими воїнами.

– Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового головкома, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що перед новим керівництвом Міноборони та ЗСУ стоїть спільне завдання, яке необхідно виконувати без перекладання відповідальності та пошуку винних.

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За його словами, Михайло Драпатий і тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара мають спільно працювати над посиленням протиповітряної оборони, покращенням роботи територіальних центрів комплектування та зміною підходів до мобілізації.

Президент наголосив, що до завершення війни військове керівництво та Міністерство оборони повинні діяти в тісній координації. Водночас він зауважив, що раніше такого належного союзу між структурами не було.

Зеленський побажав Драпатому успіху та перемоги, зазначивши, що новий головнокомандувач має інноваційні напрацювання.

Водночас президент високо оцінив професійний досвід колишнього головкома Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. За його словами, вони мають залишатися залученими до роботи, передавати досвід новому командуванню та надавати консультації.

Нагадаємо, що 22 липня Зеленський підписав указ про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Відповідний документ №630/2026 оприлюднили на сайті президента.

Іншим указом Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.

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