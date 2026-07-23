В июле 2026 года в Украине произошло масштабное обновление правительства. В воскресенье, 12 июля, глава государства Владимир Зеленский анонсировал переформатирование правительства, проведя серию встреч с руководителями министерств и ведомств.

Уже 13 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке, а 14 июля Верховная Рада поддержала ее увольнение.

Согласно статье 115 Конституции Украины отставка премьер-министра автоматически означает прекращение полномочий всего состава Кабинета Министров.

Сейчас смотрят

Именно поэтому парламент приступил к формированию нового правительства, а 16 июля окончательно прекратил полномочия предыдущего состава Кабмина.

Что Юлия Свириденко сделала на должности премьер-министра, читайте в материале Фактов ICTV.

Юлия Свириденко: достижения

После завершения работы на должности премьер-министра Юлия Свириденко обнародовала итоги деятельности правительства за год.

В отчете она наметила основные результаты работы Кабинета Министров в сферах обороны, экономики, энергетики, социальной политики и европейской интеграции.

Безопасность и оборона оставались главным приоритетом

Одним из ключевых достижений Свириденко на должности премьер-министра она сама считает финансирование сектора безопасности и обороны.

По ее словам, на эти нужды государство направило рекордные 4,36 трлн грн, что составляет 42% валового внутреннего продукта Украины. При этом все внутренние доходы государственного бюджета использовались исключительно для обеспечения украинских сил безопасности и обороны.

Особое внимание правительство уделяло развитию собственного оборонно-промышленного комплекса. По данным Свириденко, сейчас 60% вооружения, которое используют украинские военные, производится в Украине, а 95% работающих на фронте дронов также украинского производства.

Кроме того, Кабмин запустил механизм контролируемого экспорта украинского оружия. При этом правительство отмечает, что обеспечение нужд украинской армии остается безусловным приоритетом.

Макрофинансовая стабильность и международная поддержка

В своем отчете Свириденко также подвела итоги экономической работы правительства. За год Украина привлекла $47,8 млрд международной финансовой помощи, а также открыла программу Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.

Параллельно правительство продолжило сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы на $8,1 млрд, а также выполнило 86 мер, предусмотренных программой Ukraine Facility.

Еще одним результатом работы Кабмина стало продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе — за это время удалось открыть переговоры уже по двум переговорным кластерам.

Что Юлия Свириденко сделала на должности премьер-министра Украины в сфере энергетики

Отдельный блок отчета касался энергетики. Согласно презентации Юлии Свириденко, прошлый отопительный сезон стал одним из самых сложных с начала полномасштабной войны. Несмотря на постоянные российские атаки правительству удалось удержать работу энергосистемы.

В течение года было:

восстановлено 4,2 ГВт генерирующих мощностей;

обеспечен ремонт еще 11,8 ГВт;

введено в эксплуатацию 1,8 ГВт новой генерации.

Параллельно Кабмин начал подготовку к следующему отопительному сезону в соответствии с Планами устойчивости.

В поддержку населения, общин и бизнеса для прохождения зимы государство направило более 35 млрд грн.

Социальная поддержка и помощь украинцам

Правительство также отчитывается о продолжении социальных программ. По словам Свириденко, в течение года была увеличена оплата труда учителей, медиков и социальных работников, расширена поддержка ветеранов, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых общин.

Кроме того, правительство продолжило реализацию государственной политики Сделано в Украине, в рамках которой расширили программы поддержки предпринимателей и украинских производителей.

Целью этих программ было сохранение рабочих мест, развитие и укрепление экономической устойчивости страны.

Фото: Юлия Свириденко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.