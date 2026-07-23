Что Юлия Свириденко сделала на должности премьер-министра: от обороны до экономики
В июле 2026 года в Украине произошло масштабное обновление правительства. В воскресенье, 12 июля, глава государства Владимир Зеленский анонсировал переформатирование правительства, проведя серию встреч с руководителями министерств и ведомств.
Уже 13 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке, а 14 июля Верховная Рада поддержала ее увольнение.
Согласно статье 115 Конституции Украины отставка премьер-министра автоматически означает прекращение полномочий всего состава Кабинета Министров.
Именно поэтому парламент приступил к формированию нового правительства, а 16 июля окончательно прекратил полномочия предыдущего состава Кабмина.
Что Юлия Свириденко сделала на должности премьер-министра, читайте в материале Фактов ICTV.
Юлия Свириденко: достижения
После завершения работы на должности премьер-министра Юлия Свириденко обнародовала итоги деятельности правительства за год.
В отчете она наметила основные результаты работы Кабинета Министров в сферах обороны, экономики, энергетики, социальной политики и европейской интеграции.
Безопасность и оборона оставались главным приоритетом
Одним из ключевых достижений Свириденко на должности премьер-министра она сама считает финансирование сектора безопасности и обороны.
По ее словам, на эти нужды государство направило рекордные 4,36 трлн грн, что составляет 42% валового внутреннего продукта Украины. При этом все внутренние доходы государственного бюджета использовались исключительно для обеспечения украинских сил безопасности и обороны.
Особое внимание правительство уделяло развитию собственного оборонно-промышленного комплекса. По данным Свириденко, сейчас 60% вооружения, которое используют украинские военные, производится в Украине, а 95% работающих на фронте дронов также украинского производства.
Кроме того, Кабмин запустил механизм контролируемого экспорта украинского оружия. При этом правительство отмечает, что обеспечение нужд украинской армии остается безусловным приоритетом.
Макрофинансовая стабильность и международная поддержка
В своем отчете Свириденко также подвела итоги экономической работы правительства. За год Украина привлекла $47,8 млрд международной финансовой помощи, а также открыла программу Ukraine Support Loan в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.
Параллельно правительство продолжило сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы на $8,1 млрд, а также выполнило 86 мер, предусмотренных программой Ukraine Facility.
Еще одним результатом работы Кабмина стало продвижение Украины на пути к членству в Европейском Союзе — за это время удалось открыть переговоры уже по двум переговорным кластерам.
Что Юлия Свириденко сделала на должности премьер-министра Украины в сфере энергетики
Отдельный блок отчета касался энергетики. Согласно презентации Юлии Свириденко, прошлый отопительный сезон стал одним из самых сложных с начала полномасштабной войны. Несмотря на постоянные российские атаки правительству удалось удержать работу энергосистемы.
В течение года было:
- восстановлено 4,2 ГВт генерирующих мощностей;
- обеспечен ремонт еще 11,8 ГВт;
- введено в эксплуатацию 1,8 ГВт новой генерации.
Параллельно Кабмин начал подготовку к следующему отопительному сезону в соответствии с Планами устойчивости.
В поддержку населения, общин и бизнеса для прохождения зимы государство направило более 35 млрд грн.
Социальная поддержка и помощь украинцам
Правительство также отчитывается о продолжении социальных программ. По словам Свириденко, в течение года была увеличена оплата труда учителей, медиков и социальных работников, расширена поддержка ветеранов, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых общин.
Кроме того, правительство продолжило реализацию государственной политики Сделано в Украине, в рамках которой расширили программы поддержки предпринимателей и украинских производителей.
Целью этих программ было сохранение рабочих мест, развитие и укрепление экономической устойчивости страны.
Фото: Юлия Свириденко