У липні 2026 року в Україні відбулося масштабне оновлення уряду. У неділю, 12 липня, глава держави Володимир Зеленський анонсував переформатування уряду, провівши серію зустрічей із керівниками міністерств та відомств.

Уже 13 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку, а 14 липня Верховна Рада підтримала її звільнення.

Відповідно до статті 115 Конституції України, відставка прем’єр-міністра автоматично означає припинення повноважень усього складу Кабінету Міністрів.

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Саме тому парламент розпочав формування нового уряду, а 16 липня остаточно припинив повноваження попереднього складу Кабміну.

Що Юлія Свириденко зробила на посаді прем’єр-міністерки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Юлія Свириденко: досягнення

Після завершення роботи на посаді прем’єр-міністерки Юлія Свириденко оприлюднила підсумки діяльності уряду за рік.

У звіті вона окреслила основні результати роботи Кабінету Міністрів у сферах оборони, економіки, енергетики, соціальної політики та європейської інтеграції.

Безпека та оборона залишалися головним пріоритетом

Одним із ключових досягнень Свириденко на посаді прем’єр-міністерки вона сама вважає фінансування сектору безпеки та оборони.

За її словами, на ці потреби держава спрямувала рекордні 4,36 трлн грн, що становить 42% валового внутрішнього продукту України. При цьому всі внутрішні доходи державного бюджету використовувалися виключно для забезпечення українських Сил безпеки й оборони.

Окрему увагу уряд приділяв розвитку власного оборонно-промислового комплексу. За даними Свириденко, нині 60% озброєння, яке використовують українські військові, виробляється в Україні, а 95% дронів, що працюють на фронті, також українського виробництва.

Крім того, Кабмін запустив механізм контрольованого експорту української зброї. При цьому уряд наголошує, що забезпечення потреб української армії залишається безумовним пріоритетом.

Макрофінансова стабільність та міжнародна підтримка

У своєму звіті Свириденко також підбила підсумки економічної роботи уряду. За рік Україна залучила $47,8 млрд міжнародної фінансової допомоги, а також відкрила програму Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки.

Паралельно уряд продовжив співпрацю з Міжнародним валютним фондом у межах програми на $8,1 млрд, а також виконав 86 заходів, передбачених програмою Ukraine Facility.

Ще одним результатом роботи Кабміну стало просування України на шляху до членства в Європейському Союзі — за цей час вдалося відкрити переговори вже за двома переговорними кластерами.

Що Юлія Свириденко зробила на посаді прем’єр-міністерки України у сфері енергетики

Окремий блок звіту стосувався енергетики. Відповідно до презентації Юлії Свириденко, минулий опалювальний сезон став одним із найскладніших від початку повномасштабної війни. Попри постійні російські атаки, уряду вдалося втримати роботу енергосистеми.

Протягом року було:

відновлено 4,2 ГВт генерувальних потужностей;

забезпечено ремонт ще 11,8 ГВт;

введено в експлуатацію 1,8 ГВт нової генерації.

Паралельно Кабмін розпочав підготовку до наступного опалювального сезону відповідно до Планів стійкості.

На підтримку населення, громад і бізнесу для проходження зими держава спрямувала понад 35 млрд грн.

Соціальна підтримка та допомога українцям

Уряд також звітує про продовження соціальних програм. За словами Свириденко, протягом року було збільшено оплату праці вчителів, медиків та соціальних працівників, розширено підтримку ветеранів, родин із дітьми, внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових громад.

Крім цього, уряд продовжив реалізацію державної політики Зроблено в Україні, у межах якої розширили програми підтримки підприємців та українських виробників.

Метою цих програм було збереження робочих місць, розвиток виробництва та зміцнення економічної стійкості країни.

Фото: Юлія Свириденко

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