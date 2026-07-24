Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з лідером США Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів наступного тижня. Поїздка, як очікується, відбудеться 28 липня у день церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Візит Зеленського до США: що відомо

У межах поїздки Володимир Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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Водночас кореспондент Deutsche Welle у США Михайло Комадовський повідомив із посиланням на двох високопосадовців, що Зеленського очікують у Вашингтоні наступного вівторка.

— Як повідомили мені двоє високопоставлених чиновників, наступного вівторка у Вашингтоні, округ Колумбія, очікують на президента Зеленського. Він планує взяти участь у похоронах сенатора Ліндсі Грема, – написав Комадовський у соцмережі X.

За його словами, підготовка зустрічі Зеленського з Трампом триває, однак її остаточний формат поки що не визначено.

За інформацією Комадовського, американська сторона наразі узгоджує формат переговорів президентів.

Розглядають кілька варіантів: зустріч на полях церемонії прощання з Ліндсі Гремом, окрему приватну бесіду або офіційний візит Зеленського до Білого дому.

— Також готується зустріч із президентом Трампом – чиновники ще узгоджують її формат: чи це буде зустріч на полях похорону, приватна бесіда чи офіційний візит до Білого дому, – повідомив журналіст.

Офіційно Білий дім та Офіс президента України інформацію про підготовку зустрічі наразі не коментували.

Нагадаємо, що американський сенатор Ліндсі Грем помер 11 липня 2026 року.

Він був одним із найпослідовніших прихильників України в Конгресі США та співавтором законопроєкту про запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Після його смерті джерела у дипломатичних колах повідомили, що Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у церемонії прощання.

Саме в межах цієї поїздки також почали опрацьовувати можливість його двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело : Суспільне

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