Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность дипломатического визита в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, а также для двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает Суспільне.

Что известно о возможном визите Зеленского в США

По информации источников, президент Украины уже получил приглашение на похороны американского сенатора, который был одним из авторов законопроекта о дополнительных санкциях против России.

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Кроме того, в рамках возможного визита рассматривается возможность проведения двусторонней встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что стороны могут обсудить продолжение переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.

В то же время окончательная программа поездки, ее продолжительность, а также перечень запланированных встреч пока не утверждены.

Источники отмечают, что если Владимир Зеленский не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в Офисе президента рассматривают вариант, кто может возглавить украинскую делегацию в США.

Напомним, 11 июля американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года от внезапной болезни.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора, подчеркнув, что Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Украина и международное сообщество выразили глубокие соболезнования в связи с внезапной смертью американского сенатора Линдси Грэма, который был преданным защитником свободы и ценностей демократического мира.

Позже стало известно, что Линдси Грэм скончался в результате разрыва аорты.

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