Похороны Грэма и встреча с Трампом: Зеленский может поехать в США в июле
- Владимир Зеленский рассматривает возможность визита в США в июле, сообщают источники в дипломатических кругах.
- В программе поездки могут быть участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и двусторонняя встреча с Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность дипломатического визита в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, а также для двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает Суспільне.
Что известно о возможном визите Зеленского в США
По информации источников, президент Украины уже получил приглашение на похороны американского сенатора, который был одним из авторов законопроекта о дополнительных санкциях против России.
Кроме того, в рамках возможного визита рассматривается возможность проведения двусторонней встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что стороны могут обсудить продолжение переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией.
В то же время окончательная программа поездки, ее продолжительность, а также перечень запланированных встреч пока не утверждены.
Источники отмечают, что если Владимир Зеленский не сможет принять участие в запланированных мероприятиях, в Офисе президента рассматривают вариант, кто может возглавить украинскую делегацию в США.
Напомним, 11 июля американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года от внезапной болезни.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора, подчеркнув, что Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.
Украина и международное сообщество выразили глубокие соболезнования в связи с внезапной смертью американского сенатора Линдси Грэма, который был преданным защитником свободы и ценностей демократического мира.
Позже стало известно, что Линдси Грэм скончался в результате разрыва аорты.