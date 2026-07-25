Українські захисники зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів у Донецькій області, розгромивши наступ двох армій і танкової дивізії Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, опублікувавши відповідний відеозапис.

Як вдалося зірвати наступ РФ на фронті

За інформацією командувача, перший корпус НГУ Азов із суміжними підрозділами Сил оборони розгромив наступ двох армій і танкової дивізії російських військ.

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За його словами, 22 липня окупанти силами 8 та 41 армій, а також 90 танкової дивізії здійснили спробу штурму, намагаючись залучити десятки одиниць броньованої та легкої техніки.

Зокрема, 41 гвардійська загальновійськова армія та 90 гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія ЗС РФ висунулися з району селища Новоекономічне, а одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8 гвардійської загальновійськової армії.

Протягом чотирьох годин вони намагалися зайти в населені пункти біля Шахового, розповіли в Нацгвардії.

Російські війська закрили небо ударними безпілотниками Гербера та Ланцет. Українські захисники знищили сучасну російську РСЗВ Торнадо-С, яку використовували для підтримки штурмових дій, а також стали на шляху наступу механізованих колон.

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Армія РФ встановила мінно-вибухові загородження на під’їздах до позицій Сил оборони України, а мостові переправи пошкоджено тактичною авіацією. Зокрема, окупанти спробували вже під час штурму відновити переправи за допомогою понтонів, але вони потрапили під вогонь авіації Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначив командувач, внаслідок професійних дій усіх залучених підрозділів під управлінням першого корпусу НГУ Азов засоби ствольної артилерії, РСЗВ та ударні безпілотники знищили:

сім танків;

шість бойових броньованих машин;

одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град;

одну РСЗВ Торнадо-С;

три одиниці спецтехніки;

47 одиниць легкої техніки.

За інформацією командувача, ліквідовано 123 російських окупантів, а ще 29 – поранені. Внаслідок дій українських захисників вдалося відбити механізований штурм.

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