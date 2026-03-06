В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Иран уже применял ракетное и другое вооружение против ряда стран региона, что стало следствием очередной эскалации конфликта в конце февраля 2026 года.

Новый этап противостояния начался 28 февраля, когда армия США совместно с Израилем нанесла удары по целям на территории Ирана. После этого Тегеран перешел к активным ответным действиям.

Первыми под ударами оказались объекты, связанные с Соединенными Штатами и их военным присутствием на Ближнем Востоке.

Сейчас смотрят

В частности, атаки были направлены на американские военные базы, а также на стратегическую энергетическую инфраструктуру и морские маршруты. Среди потенциальных целей оказались нефтеперерабатывающие предприятия и корабли, проходящие через Ормузский пролив — один из важнейших мировых путей транспортировки нефти.

Во время первых ударов пострадали несколько стран Персидского залива. В Объединенных Арабских Эмиратах атаки затронули крупнейшие города страны — Дубай и Абу-Даби. В Катаре одной из главных целей стала военная база Аль-Удейд, где размещаются американские силы.

С кем воюет Иран сейчас и в чем причина конфликта, читайте в нашем материале.

Иран начал войну или Израиль и кто виноват в многолетнем конфликте

Израиль и Иран уже много десятилетий находятся в состоянии глубокой политической и военной вражды. Напряженность между странами сформировалась еще после Исламской революции 1979 года в Иране, когда новая власть Тегерана открыто поставила под сомнение легитимность существования Израиля.

С тех пор иранское руководство неоднократно заявляло о поддержке сил, выступающих против израильского государства. В ответ Израиль рассматривает Иран как одну из главных угроз своей безопасности, особенно из-за развития иранской ядерной программы.

На протяжении многих лет конфликт между двумя странами в основном носил косвенный характер и проявлялся в так называемом прокси-противостоянии. Иран поддерживал различные союзные группировки на Ближнем Востоке, в частности ХАМАС и Хезболлу, которые находятся в конфликте с Израилем.

Израиль, со своей стороны, проводил операции против этих структур и пытался ограничить военное присутствие Ирана в регионе.

Отдельным источником напряженности стала ядерная программа Ирана. Многие страны мира на протяжении более десяти лет выражали обеспокоенность по поводу возможного создания Ираном ядерного оружия. В 2015 году было заключено международное ядерное соглашение, по которому Иран соглашался ограничить свою ядерную программу в обмен на постепенную отмену санкций.

Однако в 2018 году США вышли из этого соглашения, после чего Тегеран начал активнее накапливать обогащенный уран, а международный контроль над частью объектов ослаб.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после событий 7 октября 2023 года и войны в секторе Газа. Израиль начал более активно действовать против иранских союзников в регионе. Уже в апреле 2024 года произошло первое прямое обострение между Ираном и Израилем.

Тогда израильская авиация нанесла удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате чего погибли высокопоставленные иранские военные. После этого обе стороны обменялись ракетными и беспилотными атаками, что стало фактическим началом открытого противостояния.

Очередной масштабный этап конфликта развернулся в июне 2025 года. Ирано-израильская война длилась с 13 по 24 июня и началась внезапными ударами Израиля по ключевым военным и ядерным объектам Ирана.

В первые часы операции израильские силы уничтожили или повредили часть систем противовоздушной обороны Ирана, а также ликвидировали ряд высокопоставленных военных командиров, политиков и ядерных ученых. В ответ Иран осуществил массированные ракетные атаки по израильским городам и военным базам.

К конфликту частично присоединились и союзники Тегерана. Хуситы из Йемена выпустили несколько ракет в направлении Израиля, что стало продолжением напряженности в районе Красного моря.

Соединенные Штаты, которые на тот момент помогали Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники, на девятый день войны перешли к активным действиям и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. После этого хуситы заявили, что расценивают действия США как объявление войны, и прекратили режим прекращения огня с Соединенными Штатами.

Новое обострение конфликта началось 28 февраля 2026 года. Именно тогда США вместе с Израилем нанесли удары по территории Ирана, что фактически стало началом очередной фазы открытого противостояния. После этого Иран ответил атаками по израильским и американским целям в регионе.

Таким образом, нынешняя эскалация является продолжением многолетнего конфликта между Израилем и Ираном.

С кем воюет Иран на Ближнем Востоке

Многие читатели сейчас пытаются понять, с кем воюет Иран сегодня и почему конфликт на Ближнем Востоке быстро расширяется. Ведь атаки Ирана затронули и ряд государств Персидского залива — в частности ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Такая расширенная география обстрелов вызвала вопрос, почему Иран атакует даже те страны региона, которые формально не находятся с ним в открытой войне.

Подобные действия являются частью более широкой стратегии давления на государства Ближнего Востока. По данным исследователя ближневосточной политики Университета Дикина Эндрю Томаса, которые он опубликовал в колонке издания The Conversation, Иран пытается показать соседним странам, что конфликт не останется локальным. Если боевые действия продолжатся, нестабильность может распространиться на весь регион.

— Основной причиной ударов является военное присутствие США в странах Персидского залива. Во многих из них размещены американские базы и инфраструктура. Например, в Бахрейне находится штаб-квартира Пятого флота ВМС США, а в Катаре — одна из крупнейших американских авиабаз на Ближнем Востоке, Аль-Удейд, — подчеркнул эксперт.

Именно там базируется Центральное командование США, а также тысячи американских военных. Поэтому, атакуя эти объекты, Иран фактически пытается нанести удар по американскому присутствию в регионе.

При этом, по словам эксперта, цель Тегерана не обязательно заключается в полном уничтожении инфраструктуры. Иран хорошо понимает, что современные системы противовоздушной обороны США способны перехватывать значительную часть ракет и дронов.

Главный эффект таких атак — психологический и политический. Они должны создать ощущение опасности и показать, что война может повлиять на стабильность и экономическое благополучие всего региона.

С кем воюет Иран: страны

Саудовская Аравия относится к странам, с которыми Иран воюет сейчас. Страны уже много лет находятся в геополитическом соперничестве, в частности из-за конфликта в Йемене. Тегеран также неоднократно заявлял об исторических претензиях на Бахрейн, что дополнительно осложняет отношения между странами.

Однако часть государств Персидского залива — в частности ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар — пытались поддерживать более прагматичный диалог с Ираном. Они сохраняли дипломатические контакты и иногда выступали посредниками в региональных спорах. Эксперт считает, что иранские удары по этим странам могут быть попыткой заставить их определиться, на чьей стороне они окажутся в случае дальнейшей эскалации.

— Иран стремится поставить своих соседей перед выбором: либо еще теснее сотрудничать с США и поддерживать их военные операции, либо способствовать деэскалации конфликта. Таким образом Тегеран пытается влиять не только на военную ситуацию, но и на политические решения во всем регионе, — подчеркнул политолог.

Подобная тактика вписывается в давнюю иранскую концепцию так называемой “передовой обороны”. Ее суть заключается в том, чтобы показать силу и способность действовать далеко за пределами собственной территории. Используя ракеты, беспилотники и союзные силы в регионе, Иран показывает, что готов расширять конфликт.

По мнению эксперта, для иранского руководства нынешняя война носит экзистенциальный характер. Именно поэтому Тегеран пытается показать, что в случае дальнейшей эскалации нестабильность может охватить весь Ближний Восток. Вопрос теперь заключается в том, сможет ли регион избежать более масштабного кризиса и как долго продлится нынешнее противостояние.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.