Упродовж першого півріччя 2026 року НАЗК завершило 415 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Ознаки порушень виявили у 412 деклараціях, загальна сума встановлених порушень перевищила 1,9 млрд грн.

Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Перевірки декларацій НАЗК на перше півріччя: що відомо

За результатами перевірок ознаки порушень встановлено у 412 деклараціях. Загальна сума виявлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн. Зокрема:

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у 243 деклараціях встановлено ознаки недостовірних відомостей (ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)) на загальну суму понад 1,836 млрд грн;

у п’яти деклараціях виявлено ознаки необґрунтованості активів на понад 23 млн грн;

у семи деклараціях зафіксовано ознаки незаконного збагачення на понад 111 млн грн.

Ефективність повних перевірок, проведених упродовж шести місяців 2026 року, становила 61% від завершених перевірок із затвердженим результатом.

Загалом за перше півріччя 2026 року НАЗК направило до компетентних органів 228 обґрунтованих висновків щодо встановлених ознак порушень. Із них:

197 – за ознаками ст. 366-2 КК України;

6 – за ст. 368-5 КК України;

83 – за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

За результатами розгляду цих висновків органи досудового розслідування відкрили 98 кримінальних проваджень.

Матеріали ще 36 перевірок долучили до кримінальних проваджень, розпочатих раніше.

Упродовж першого півріччя 2026 року органи досудового розслідування, зокрема на підставі матеріалів повних перевірок декларацій, передали до суду 25 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за недостовірне декларування (ст. 366-2 КК України).

НАЗК навело приклади виявлених порушень у деклараціях

Під час однієї з перевірок НАЗК встановило, що депутат Васильківської міської ради не задекларував апартаменти площею 74,52 кв. м і паркомісце в іспанському місті Аліканте (житловий комплекс Racó del Mar), оформлені на його дружину.

Загальна сума недостовірних відомостей перевищила 16,2 млн грн. Матеріали перевірки долучено до кримінального провадження Національної поліції.

Під час перевірки декларації заступника начальника слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 НАЗК виявило ознаки необґрунтованих активів на суму понад 4,4 млн грн.

Йдеться про квартиру та два автомобілі Range Rover, оформлені на дружину за суттєво заниженою вартістю. Посадовець не зміг підтвердити походження понад 3,8 млн грн готівкових заощаджень. Розслідування у цій справі проводить ДБР.

Під час перевірки декларації голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради НАЗК встановило, що вона пояснила походження коштів на придбання нерухомості подарунком від близької особи – €60 тис. та $200 тис.

Агентство з’ясувало, що ні вона, ні дарувальник не мали підтверджених законних джерел походження цих коштів. Загальна сума недостовірних відомостей становить 13,2 млн грн. Досудове розслідування у справі здійснює НАБУ.

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