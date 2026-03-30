В понедельник, 30 марта, президент Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию за 2025 год. Так, доходы семьи президента состояли из его заработной платы в должности главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления недвижимости в аренду.

Декларация президента Владимира Зеленского за 2025 год

Так, в декларации говорится, что доходы президента и членов его семьи составили 15 млн 805 тыс. 828 грн, в том числе доход от погашения ОВГЗ (Облигаций внутреннего государственного займа) – 8 млн 364 тыс. 921 грн.

За год президент получил 336 тыс. грн. зарплаты – по 28 тыс. за каждый месяц года.

Сейчас смотрят

Также он задекларировал 2,12 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду и 4,18 млн грн дохода от погашения ОВГЗ.

На банковских счетах Владимира Зеленского находятся €1,8 млн грн, €357,1 тыс., $38,1 тыс., наличными – $595 тыс., 97,9 тыс. грн и €1 тыс.

В общей сложности эта сумма дохода составляет 7 млн ​​440 тыс. 907 грн.

Имущество в декларации Зеленского: что известно

Отметим, что в части недвижимости и транспортных средств президента Владимира Зеленского в 2025 году существенных изменений не произошло.

Так, в его собственности:

  • основная квартира в Киеве общей площадью 131,9 кв. м;
  • два гаража;
  • две квартиры общей собственности с Сергеем Шефиром;
  • квартиры и паркоместа, записанные на жену.

Отдельно у Елены Зеленской есть квартира в Великобритании.

Также в пользовании Зеленского – государственная дача с хозяйственными постройками и сооружениями общей площадью 4011,10 кв. м.

Владимир и Елена Зеленская обладают рядом наручных часов и ювелирных изделий.

Их автомобили – Range Rover и Mersedes-Benz.

В декларации президента отмечено, что 17 сентября он стал владельцем торговых марок Зеленский и Zelenskyy.

Их смогут использовать на ряде товаров и услуг, среди которых аксессуары, такие как очки, огнестрельное оружие и продукты питания.

Срок действия свидетельств торговых марок истекает 22 сентября 2032 года.

Отметим, что в 2024 году доходы семьи Зеленских составили 15 млн 286 тыс. 193 грн, из которых более 8,5 млн грн также составили выплаты по ОВГЗ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.