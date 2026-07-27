Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию, где проведет ряд встреч с британским руководством и украинскими военными, которые проходят подготовку на территории страны.

Об этом сообщает Офис президента.

Визит Зеленского в Британию

По словам главы государства, программой визита предусмотрены переговоры с премьер-министром Энди Бернемом, а также встречи с находящимися в Великобритании украинскими защитниками и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze.

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Президент подчеркнул, что за время полномасштабной войны Украина и Великобритания выстроили самые крепкие отношения за всю историю двустороннего сотрудничества.

Среди главных тем визита – усиление противовоздушной обороны Украины, безопасность на море, развитие совместных оборонных производств и дальнейшее укрепление стратегического партнерства между двумя государствами.

Зеленский также поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку Украины, отметив, что Киев рассчитывает на дальнейшие принципиальные решения и лидерство Лондона в укреплении европейской безопасности.

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