Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де проведе низку зустрічей із британським керівництвом та українськими військовими, які проходять підготовку на території країни.

Про це повідомляє Офіс президента.

Візит Зеленського до Британії

За словами глави держави, програмою візиту передбачені переговори з прем’єр-міністром Енді Бернемом, а також зустрічі з українськими захисниками, які перебувають у Великій Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.

Зараз дивляться

Президент наголосив, що за час повномасштабної війни Україна та Велика Британія вибудували найміцніші відносини за всю історію двостороннього співробітництва.

Серед головних тем візиту – посилення протиповітряної оборони України, безпека на морі, розвиток спільних оборонних виробництв і подальше зміцнення стратегічного партнерства між двома державами.

Зеленський також подякував Великій Британії за незмінну підтримку України, наголосивши, що Київ розраховує на подальші принципові рішення та лідерство Лондона у зміцненні європейської безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.