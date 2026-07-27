Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским должен объявить о передаче Украине прав на технологию Stone Cloak.

Об этом сообщает The Independent.

Передача Украине технологии Stone Cloak: что известно

По данным издания, Энди Бернем планирует сделать соответствующее заявление во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник.

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Речь идет о передаче Украине прав интеллектуальной собственности на британскую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, что откроет возможность для ее серийного производства.

Как отмечает The Independent, устройство размером с планшет предназначено для подавления российских систем обнаружения беспилотников. Министерство обороны Великобритании уже передало украинским военным тысячи таких систем, которые доказали свою эффективность на поле боя.

По информации The Independent, во время визита Энди Бернем и Владимир Зеленский также встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими, которые проходили обучение в Великобритании в рамках программы Sea Breeze.

Кроме того, технологию Stone Cloak планируют интегрировать в британское вооружение нового поколения, в частности в проект Brakestop — перспективную крылатую ракету с дальностью не менее 600 км.

Накануне визита Бернем заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе также может посетить США.

По данным источников «Суспильного» и журналиста Deutsche Welle Михаила Комадовского, во время поездки также может состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Источник : Українська правда

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