Вночі 27 липня Сили оборони України вдарили по експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області. На об’єкті зафіксована пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по цілях у РФ

За даними військових, також Сили оборони атакували наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу Герань/Гербера у районі тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області.

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Цей ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотниками, які атакують територію України.

Окрім того, українські сили уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області. Цей міст противник використовує для військової логістики на тимчасово окупованій території півдня України.

Також уражено ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці, склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та склад матеріально-технічних засобів у Перевальному, що на території окупованого Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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