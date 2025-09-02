Генерал СБУ Илья Витюк получил подозрение от НАБУ: что говорят в спецслужбе
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Илье Витюку в незаконном обогащении и декларировании ложных сведений.
Хотя его имя в сообщении не указывается, факт подозрения бывшему главе Департамента кибербезопасности Витюку уже подтвердили в СБУ.
НАБУ подозревает генерала СБУ Витюка в незаконном обогащении
В НАБУ уточнили, что детективы вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили чиновника из высшего офицерского состава СБУ на приобретении имущества, стоимость которого не соответствует его задекларированным доходам.
Следователи установили, что в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру стоимостью 21,6 млн грн, оформив недвижимость на члена своей семьи. В договоре же была указана значительно более низкая сумма – 12,8 млн грн.
Финансирование покупки член семьи объяснил собственными доходами как физического лица-предпринимателя. Он заявил, что с февраля 2022 года предоставлял юридические и консалтинговые услуги.
— Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО Укрзалізниця в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом. Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности, — утверждают в НАБУ.
Кроме того, следствие не нашло подтверждений законного происхождения еще 8,8 млн грн, потраченных на покупку квартиры.
Действия чиновника квалифицировали по статьям Уголовного кодекса, касающимся незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.
Реакция Службы безопасности
В СБУ заявили, что о подозрении в незаконном обогащении и недостоверном декларировании сообщили Илье Витюку.
Там отметили, что подозрение является реакцией на задержание СБУ нескольких сотрудников НАБУ в конце июля.
— СБУ воспринимает такие действия как ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года, — говорится в сообщении.
Ранее СБУ задокументировала факты торговли с РФ (ст. 111-2 УК) со стороны одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другой сотрудник Бюро был задержан по подозрению в государственной измене и передаче данных в РФ (ст. 111 УК).
По утверждению СБУ, именно после этих резонансных задержаний НАБУ и САП активизировали дело в отношении Ильи Витюка.
По данным СБУ, хотя уголовное производство было открыто еще полтора года назад, за это время детективы не смогли предоставить достаточных доказательств, подтверждающих незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.
Основанием для открытия дела стала квартира, находящаяся в собственности семьи Витюка. Следствие считает, что жилье якобы было куплено по заниженной цене и за средства сомнительного происхождения.
В СБУ отмечают, что в материалах производства проигнорирован ряд ключевых фактов:
- результаты экспертиз, опровергающих версию о покупке жилья по заниженной цене, в том числе экспертизы, проведенные по запросу самого НАБУ;
- заключение НАПК, которое после проверки не выявило признаков незаконного обогащения в семье Витюка;
- доказательства того, что жена генерала занималась предпринимательской деятельностью и получала официальные доходы, задекларированные и подтвержденные государственными экспертизами;
- показания свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следователей, опровергли обвинения.
Что известно об Илье Витюке
В СБУ также отмечают, что Илья Витюк с первых дней полномасштабной войны активно защищает государство.
Под его руководством Департамент кибербезопасности отразил тысячи атак на системы связи, энергетические и коммунальные объекты Украины, а также проводил контрнаступательные кибероперации.
В 2022 году Витюк как бригадный генерал возглавил одну из боевых групп во время обороны Киева и освобождения Киевской области от оккупантов.
В 2024–2025 годах он находился в ротациях в Сумской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областях, участвовал в Курской операции.
При участии Витюка было создано боевое подразделение на базе ДКИБ. Сейчас в нем действуют снайперские группы и подразделения, которые с помощью беспилотников уничтожают технику противника, средства РЭБ и РЭР, а также живую силу российской армии.
Также под руководством Витюка организована работа по противодействию информационно-психологическим операциям, сбору и анализу разведданных, нейтрализации диверсионных групп.
Ограничение полномочий НАБУ и САП
Напомним, 21 июля сотрудники СБУ, Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора провели 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ и САП.
Был задержан сотрудник НАБУ, который, как утверждали в СБУ, шпионил для российской спецслужбы. Ему вручили подозрение.
В НАБУ заявили, что информация от руководства СБУ о возможных рисках, связанных с одним из сотрудников бюро, поступила еще в августе 2023 года, но впоследствии в СБУ сообщили, что нет доказательств в отношении этого сотрудника бюро.
Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект № 12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП.
После этого глава НАБУ Семен Кривонос призвал президента Украины ветировать законопроект, поскольку “фактически уничтожается” независимость двух институтов.
Недовольство решением парламента вывело на акции протеста сотни людей в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
Президент Владимир Зеленский подписал закон №12414 и заявил, что НАБУ и САП будут работать, но их нужно “очистить от российского влияния”.
31 июля Зеленский подписал закон №13533 о восстановлении полномочий НАБУ и САП. Ранее в тот же день документ поддержала Верховная Рада.
Президент назвал документ сбалансированным — гарантирующим независимость антикоррупционных органов и, вместе с тем, защищающим систему правопорядка от российского влияния.